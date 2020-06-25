Бывший глава банка "Киевская Русь", которого в Украине подозревают в растрате $44 млн, получил политическое убежище в Беларуси

Банкир Виктор Братко, которого украинские правоохранители разыскивают с 2016 года, в ноябре 2018-го получил в Беларуси статус беженца, так как на родине его якобы преследуют по политическим мотивам.

Адвокаты Братко отказались сообщить, где он в Беларуси живет и чем занимается Фото: minfin.com.ua

Беларусь отказалась выдать Украине бывшего главу правления банка "Киевская Русь" Виктора Братко, которого украинские правоохранители подозревают в растрате $44 млн, сообщило 24 июня "Радыё Свобода".

В августе 2016 года Братко объявили в международный розыск, а через два года он был задержан в Беларуси. Через три месяца после задержания, 9 ноября 2018 года, Братко освободили из-под стражи.

В решении Печерского райсуда Киева от 28 мая 2020 года сказано, что банкир в ноябре 2018 года получил в Беларуси статус беженца, так как в Украине его якобы преследуют по политическим мотивам. Позднее на основании этого решения белорусских властей Интерпол исключил Братко из международного розыска (в решении суда фамилии фигурантов не указаны, но LB.ua отмечает, что речь идет именно о Братко).

Украинский суд обязал следователей завершить расследование против Братко в двухмесячный срок.

Адвокаты банкира отказались уточнить "Радыё Свобода", в каком городе живет Братко и чем он занимается в Беларуси.

Братко подозревают в присвоении и растрате чужого имущества в особо крупных размерах и в составе организованной группы. Ему грозит от семи до 12 лет заключения с конфискацией имущества. По версии следствия, банкир по заниженной цене продал два офисных здания в Киеве и Львове, которые были в залоге у "Киевской Руси". Он совершил сделку в марте 2016 года, за день до введения в банк временной администрации.

Информация о Братко размещена в базе розыске Министерства внутренних дел Украины. Указано, что он пропал в августе 2016 года. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Скриншот: mvs.gov.ua

Банк "Киевская Русь" был основан в 1996 году. Национальный банк Украины признал его неплатежеспособным в марте 2015 года, а в июле решил ликвидировать.

Акционеры банка пытались оспорить ликвидацию финучреждения, но в ноябре 2018 года Верховный Суд подтвердил правомерность принятия решения о выводе "Киевской Руси" с рынка.

По данным НБУ, до ликвидации банка Братко официально числился его собственником. Но, как отмечает hromadske, учреждение журналисты связывают с высокопоставленными чиновниками времен президентства Виктора Януковича: экс-главой "Нафтогазу" Евгением Бакулиным и экс-вице-премьером Юрием Бойко (сейчас Бойко – народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь").