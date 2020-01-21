Бывший сотрудник Офиса президента Украины публикует в Facebook контакты политиков

Николай Богославец, которого уволили из Офиса президента Украины из-за скандала с его неграмотностью, публикует в Facebook номера телефонов министров, нардепов и других чиновников.

Бывший сотрудник Офиса президента Украины Николай Богославец публикует в Facebook номера телефонов политиков.

В частности, он обнародовал номер министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского.

Скриншот: Mikola Bogoslavets / Facebook

Нардепа от "Европейской солидарности" Артура Герасимова.

Скриншот: Mikola Bogoslavets / Facebook

Главы правления "Нафтогазу" Андрея Коболева.

Скриншот: Mikola Bogoslavets / Facebook

Нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко и ряда других политиков.

Скриншот: Mikola Bogoslavets / Facebook

Источники издания "ГОРДОН" в Офисе президента рассказали, что Богославца уволили из ОПУ летом 2019 года.

"Уволили после скандала с его неграмотностью, который он сам растиражировал летом на своей странице. Сейчас представляется внештатным помощником депутата от "Слуги народа" Святослава Юраша. Рассказывает, что отвечает за вопросы внефракционных связей от имени [главы ОПУ Андрея] Богдана. Похоже, проблемы с психикой. Некоторые опытные кадры его уже специально троллят в сети, и он периодически, чтобы задобрить, скидывает инсайды переписок внутри фракции "Слуги народа", причем реальные", – рассказал собеседник.

В июне ряд СМИ писали, что Богославец опубликовал пост о начале работы в ОПУ с ошибками. Он исправлял его шесть раз.

В справочной ОПУ сказали журналисту "ГОРДОН", что впервые слышат о таком человеке и что в базе сотрудников Богославца нет.