Бывший сотрудник Офиса президента Украины публикует в Facebook контакты политиков

Бывший сотрудник Офиса президента Украины Николай Богославец публикует в Facebook номера телефонов политиков.
В частности, он обнародовал номер министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского.
Нардепа от "Европейской солидарности" Артура Герасимова.
Главы правления "Нафтогазу" Андрея Коболева.
Нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко и ряда других политиков.
Источники издания "ГОРДОН" в Офисе президента рассказали, что Богославца уволили из ОПУ летом 2019 года.
"Уволили после скандала с его неграмотностью, который он сам растиражировал летом на своей странице. Сейчас представляется внештатным помощником депутата от "Слуги народа" Святослава Юраша. Рассказывает, что отвечает за вопросы внефракционных связей от имени [главы ОПУ Андрея] Богдана. Похоже, проблемы с психикой. Некоторые опытные кадры его уже специально троллят в сети, и он периодически, чтобы задобрить, скидывает инсайды переписок внутри фракции "Слуги народа", причем реальные", – рассказал собеседник.
В июне ряд СМИ писали, что Богославец опубликовал пост о начале работы в ОПУ с ошибками. Он исправлял его шесть раз.
В справочной ОПУ сказали журналисту "ГОРДОН", что впервые слышат о таком человеке и что в базе сотрудников Богославца нет.