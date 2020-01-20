Офис президента Украины отключил возможность комментировать посты в Instagram

На официальной странице Офиса президента Украины в Instagram исчезли все комментарии, которые пользователи оставляли под постами.

Возможность комментировать посты закрыли только в Instagram, на странице ОПУ в Facebook пользователи могут это сделать Фото: pixabay.com

На официальной странице Офиса президента Украины в Instagram отключили функцию комментирования публикаций. На это обратил внимание руководитель программы новых медиа в "Интерньюз Украина" Виталий Мороз в Facebook.

"Услышу каждого! Теперь у пользователей Instagram нет возможности комментировать сообщения под официальным аккаунтом Офиса президента Украины", – написал он.

Кроме того, исчезли все комментарии, которые пользователи оставляли в сообщениях ранее.

Скриншот: op_ukraine / Instagram

Изменения коснулись только Instagram, на странице ОПУ в Facebook пользователи могут комментировать публикации.