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Офис президента Украины отключил возможность комментировать посты в Instagram

На официальной странице Офиса президента Украины в Instagram исчезли все комментарии, которые пользователи оставляли под постами.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Возможность комментировать посты закрыли только в Instagram, на странице ОПУ в Facebook пользователи могут это сделать
Возможность комментировать посты закрыли только в Instagram, на странице ОПУ в Facebook пользователи могут это сделать
Фото: pixabay.com

На официальной странице Офиса президента Украины в Instagram отключили функцию комментирования публикаций. На это обратил внимание руководитель программы новых медиа в "Интерньюз Украина" Виталий Мороз в Facebook.

"Услышу каждого! Теперь у пользователей Instagram нет возможности комментировать сообщения под официальным аккаунтом Офиса президента Украины", – написал он.

https://www.facebook.com/vitaliy.moroz/posts/10158133871554515

Кроме того, исчезли все комментарии, которые пользователи оставляли в сообщениях ранее.

Скриншот: op_ukraine / Instagram
Скриншот: op_ukraine / Instagram

Изменения коснулись только Instagram, на странице ОПУ в Facebook пользователи могут комментировать публикации.

Теги: Украина, Facebook, Instagram, президент, Офис президента Украины
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