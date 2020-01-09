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Алексей Давиденко
Алексей Давиденко

Бизнесмен, экс-депутат Киевсовета.


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Ночное совещание у президента провели ради одного фото, где он сидит во главе длинного стола. Чтобы страна увидела – президент работает даже ночью

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Хотите честно? Меня удручает это фото в 3.27 ночи с совещания у президента Украины. Ведь вчера был нормальный общегосударственный рабочий день. Все эти люди и все службы работали 20 часов в стрессовом состоянии.

Фото: Офіс Президента України / Facebook
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Для большинства из тех, кто запечатлен на этом фото, и тех, кто остался за кадром, – этот день начался очень рано и был крайне тяжелым как эмоционально, так и физически. Проводить совещание в три часа ночи прямо по прилету с отдыха – это обыкновенное самодурство.

Зачем? С момента трагедии прошло уже более суток, все первостепенные шаги были сделаны, оперативная работа и информирование ведется. Каждый знает свою работу и умеет ее делать. Президент не может ничего такого уникального сказать лично в три часа ночи, чего бы он не смог сказать по телефону.

Не насилуй людей. Дай всем отдохнуть хоть пару часов после тяжелого дня и собери совещание на восемь утра. Мы ведь в ХХI веке. Вы на каждом углу рассказываете про диджитализацию и страну в смартфоне. Уже даже в самом захудалом офисе спокойно проводят видео-конференции и скайп-коллы. У президента было миллион возможностей удаленно держать руку на пульсе, давать советы и координировать работу всех служб. Не было только одного – этого фото, где во главе большого и длинного стола сидит главный по стране.

Получается, весь этот ночной штаб – во имя этого одного фото. Чтобы страна утром в новостях увидела, что президент работает даже ночью.

Каждый из нас ведь работает.

Вот вы – руководитель. Так вышло – вы на отдыхе, а на предприятии случилось большое ЧП. Все ваши подчиненные тут же прибыли на работу. Вы раздали команды, кому и что делать. Люди весь день самоотверженно выполняли свою часть работы. Все действия координировались и согласовывались с вами. Вы в курсе всего, но физически не успели вернуться до ночи. Люди выжаты – был тяжелый день. Вы приземляетесь только в два часа ночи. Кто из вас позовет людей ночью на совещание? Зачем?

Аналогичное недоумение, если вы подчиненный – профессионал своего дела. Что такого важного может дать вам совещание в три часа ночи после суток работы в режиме экстренной ситуации. Всех этих людей за столом, кроме одного, вы видели сегодня весь день.

Ну обзвони ключевых, уточни ситуацию, выскажи свое виденье и отпусти до утра отдохнуть. Береги и цени людей. Ни в одном коллективе не любят руководителей – самодуров.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: МАУ, Алексей Давиденко, Офис президента Украины, крушение самолета МАУ в Иране
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