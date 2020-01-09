В Иране назвали ошибкой журналистов информацию об отказе Тегерана передавать США черные ящики с украинского самолета

8 января иранское агентство Mehr написало, что Иран не будет передавать компании Boeing черные ящики самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", который разбился вблизи Тегерана. Сегодня глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что информацию США уже передали.

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде назвал ошибкой информацию журналистов о том, что власти страны отказались передавать черные ящики разбившегося вблизи Тегерана украинского самолета компании – производителю Boeing. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте ведомства.

"Первоначальная информация была направлена Украине как стране регистрации самолета, США – как изготовителю, Швеции и Канаде – как странам-заявителям, граждане которых находились в самолете. Украине было предложено принять участие в процессе расследования авиационного происшествия", – отметил Абедзаде.

Он напомнил, что создана совместная группа для расследования катастрофы, опознания и передачи тел.

Глава Организации гражданской авиации также сказал, что в самолете произошло возгорание, которое видели свидетели происшествия. Траектория полета указывает на то, что самолет набрал высоту, а потом развернулся и направился обратно в аэропорт.

Иранское агентство Mehr 8 января написало, что в Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – черные ящики с разбившегося самолета. В МИД Украины пояснили, что Иран не должен передавать их кому-либо, так как является основной страной в расследовании катастрофы.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причины катастрофы пока неизвестны.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 – Канады, 82 – Ирана, три – Германии, 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании. МАУ опубликовали полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Киев направил в Иран украинский самолет со специалистами для расследования.

В Украине идет сбор ДНК родственников погибших.