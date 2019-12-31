ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Трудно подводить итоги целого года, который заканчивается критическим событием: сдачей украинского правосудия и законности на обмен с РФ. Впрочем, может, как раз это событие позволяет выкристаллизовать то, что было прежде.

Этот год стал годом тотальной смены власти. И эта тотальная новая власть сразу начала демонстрировать: закон – лишь небольшая помеха для политической воли президента и его офиса.

Надо назначить главой АП Андрея Богдана? Игнорируем закон об очищении власти. Надо распустить Верховную Раду? Узакониваем политическим решением Конституционного Суда. Надо уволить людей? Находим рычаги влияния – от прямых указаний написать заявление до пари с мэром. Надо отпустить экс-беркутовцев? На 100% свой генпрокурор подпишет для этого незаконные распоряжения.

Собственно, последним президент продемонстрировал: он имеет рычаги полного влияния и на прокуратуру, и на суды. А это значит, что уже в следующем году он должен будет нести полную ответственность за любое ненаказанное нарушение закона в стране. Ведь, оказывается, все, что надо, – политическая воля главы государства.

Источник: "ГОРДОН"