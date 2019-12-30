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Зеленский ответил на петицию о лишении Медведчука звания заслуженного юриста Украины

В ответе президента Украины Владимира Зеленского на петицию о лишении звания заслуженного юриста нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука указано, что "материалы, которые соответствуют определенным законом основаниям для принятия главой государства законного решения, в Офис президента Украины не поступали".

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Медведчук (на фото) был адвокатом украинского поэта Стуса
Медведчук (на фото) был адвокатом украинского поэта Стуса
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский 27 декабря ответил на петицию о лишении звания заслуженного юриста Украины нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, сообщается на сайте главы государства.

Петиция №22/074442-еп о лишении Медведчука звания заслуженного юриста была зарегистрирована 25 сентября и к 16 декабря набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов (более 25 тыс.).

Автор петиции Владислав Грезев требовал отменить указ президента №422/92 от 18 августа 1992 года в части присвоения Медведчуку звания "Заслуженный юрист Украины" из-за ненадлежащей защиты прав украинского поэта Василия Стуса и диссидента Николая Кунцевича. Медведчук был адвокатом Стуса в 1980 году, а в 1985-м защищал в суде интересы Кунцевича.

В своем ответе на петицию Зеленский подчеркнул, что законодательством предусмотрены два механизма лишения государственной награды Украины – в случае осуждения лица за тяжкое преступление по представлению суда и по закону "О санкциях" в случае осуществлении таким лицом террористической деятельности. Решение о применении санкции принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины по предложению парламента, президента, правительства, Национального банка или Службы безопасности Украины и вводится в действие указом главы государства.

"Материалы, которые соответствуют определенным законом основаниям для принятия главой государства законного решения, в Офис президента Украины не поступали", – сказано в ответе Зеленского.

Стус в 1980 году был приговорен к 10 годам принудительных работ и пяти годам ссылки за антисоветскую деятельность и умер в лагере особого режима ВС-389/36 на территории России 4 сентября 1985 года.

В августе 2018 года адвокат Медведчука потребовал удалить из фильма "Заборонений" о жизни Стуса сцену судебного процесса, в противном случае обещал добиваться запрета фильма через суд. Съемочная группа решила оставить сцену в фильме, который вышел в прокат в сентябре.

Теги: Россия, Украина, Виктор Медведчук, петиция, Владимир Зеленский, Василий Стус, Офис президента Украины
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