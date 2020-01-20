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В Офисе президента Украины объяснили, почему отключили возможность комментировать посты в Instagram

В Офисе президента Украины заявили, что из-за ботов и большого количества рекламных сообщений решили отключить возможность оставлять комментарии не только в Instagram, но и на официальном YouTube-канале ОПУ.

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В ОПУ сообщили, что пользователи могут оставлять комментарии на официальной странице Офиса президента в Facebook
В ОПУ сообщили, что пользователи могут оставлять комментарии на официальной странице Офиса президента в Facebook
Фото: pixabay.com

На официальной странице Офиса президента Украины в Instagram отключили функцию комментирования публикаций из-за ботов и рекламы. Об этом 20 января рассказали в ОПУ "Радіо Свобода".

"В связи с многочисленными атаками ботов и размещением большого количества рекламных сообщений и коммерческой информации в комментариях под постами Офиса президента в некоторых социальных сетях было решено закрыть комментарии в Instagram и YouTube", – пояснили в пресс-службе.

Возможность для "обсуждения, комментариев и обратной связи была, есть и остается на официальной странице Офиса президента в Facebook, так же, как и на личных страницах президента Украины Владимира Зеленского", добавили в ОПУ. 

Об отсутствии возможности комментировать посты на официальной странице Офиса президента Украины в Instagram стало известно 20 января.

Теги: Украина, YouTube, Instagram, Владимир Зеленский, Офис президента Украины
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