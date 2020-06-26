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Бывший украинский адмирал и глава Балтийского флота РФ Елисеев пришел на парад Победы с украинскими военными наградами

Бывший первый заместитель командующего Военно-морскими силами Украины Сергей Елисеев, который на родине обвиняется в государственной измене и дезертирстве, надел на военный парад в российском Калининграде 24 июня украинские военные награды.

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После оккупации Крыма российскими войсками в 2014 году Елисеев перешел на сторону России и переехал в РФ
После оккупации Крыма российскими войсками в 2014 году Елисеев перешел на сторону России и переехал в РФ
Фото: new-sebastopol.com

Бывший первый заместитель командующего Военно-морскими силами Украины Сергей Елисеев, который перешел на сторону РФ в 2014 году и возглавил Балтийский флот, пришел на военный парад в Калининграде 24 июня с украинскими наградами. На это обратил внимание украинский блогер Тимофей Гольц.

На своей странице в Facebook он опубликовал скриншот с трансляции парада, на котором видно, что на военной форме Елисеева прикрепленные в том числе украинские военные награды

В комментарии к посту корреспондент информагентства Министерства обороны Украины "АрмияInform" Андрей Задубинный сообщил, что на кителе Елисеева были прикреплены такие украинские награды: ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, медали "За воинскую доблесть", "Ветеран службы", "10 лет Вооруженным силам Украины" и "15 лет Вооруженным силам Украины", нагрудные знаки "За доблестную воинскую службу Родине" и "Слава и честь" от Генерального штаба Украины.

"Он еще и наши награды на российские колодки пересадил", – добавил Задубинный.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1210653765937959&id=100009800401249

Елисеев – бывший заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины. После оккупации Крыма российскими войсками в 2014 году перешел на сторону России и переехал в РФ.

В Украине Елисееву предъявлены обвинения в дезертирстве, государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, содействии деятельности террористической организации и ведении агрессивной войны.

Теги: Россия, Украина, Калининград, госизмена, парад Победы, Балтийский флот, награды
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