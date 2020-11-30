ЦИК назвал явку во втором туре выборов мэра Черновцов

Территориальная избирательная комиссия должна установить результаты выборов мэра Черновцов не позже 4 декабря.

Второй тур выборов в Черновцах прошел 29 ноября Фото: EPA

Во втором туре выборов мэра Черновцов, который прошел 29 ноября, явка составила 22,65%. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины 30 ноября.

В ЦИК отметили, что явка в Черновцах в первом туре 25 октября составила 29,5%, а в целом по Украине – 36,88%.

Территориальная избирательная комиссия должна установить результаты выборов не позже 4 декабря.

29 ноября в Черновцах проходил второй тур выборов мэра. За кресло городского головы борются два предпринимателя – Роман Кличук (партия "Единая альтернатива") и Виталий Михайлишин (партия "Команда Михайлишина").

По данным экзит-полла, проведенного агентством Info Sapiens, победу одерживает Кличук.

Полиция открыла два уголовных производства по заявлениям о нарушениях на выборах.