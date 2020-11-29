Во втором туре выборов мэра Черновцов побеждает Кличук – экзит-полл

По данным экзит-полла, проведенного агентством Info Sapiens, во втором туре выборов мэра Черновцов побеждает предприниматель Роман Кличук, за него проголосовало более 61% избирателей.

Кличук с 1998 года возглавляет компанию "Рома", которая специализируется на оптовой продаже продуктов питания Фото: Роман Клічук / Facebook

Во втором туре выборов мэра Черновцов, который проходит 29 ноября, победу одерживает предприниматель Роман Кличук. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла агентства Info Sapiens, которые опубликованы в Facebook.

По информации агентства, за Кличука проголосовали 61,1% избирателей. За его оппонента Виталия Михайлишина – 35,8%.

По состоянию на 18.30 было опрошено 2095 человек. Опрос проводился на 50 избирательных участках.

29 ноября в Черновцах проходит второй тур выборов мэра. За кресло городского головы борются два предпринимателя – Роман Кличук (партия "Единая альтернатива") и Виталий Михайлишин (партия "Команда Михайлишина").

Кличук с 1998 года возглавляет компанию "Рома", которая специализируется на оптовой продаже алкоголя, сигарет и продуктов питания. В 2006–2010 годах был депутатом горсовета Черновцов от партии "Батьківщина". В 2018 году он вступил в партию "Самопоміч", но в 2020-м перешел в собственный проект – партию "Единая альтернатива".

Михайлишин в начале 2000-х был торговым представителем компании Roshen. С 2010-го – депутат Партии регионов, и в этом же году его выбирают в Черновицкий горсовет, а после отставки тогдашнего мэра становится и.о. главы города, но ушел в отставку после победы Революции достоинства. Михайлишина связывают с партией "Оппозиционная платформа – За жизнь", которую на парламентских выборах в 2019 году он профинансировал на 1,2 млн грн.

В первом туре выборов Кличук получил 27,29% голосов, а Михайлишин – 21,33%.

В повторном голосовании, которое состоится на 115 избирательных участках, в общем смогут принять участие ориентировочно более 185,5 тыс. избирателей.

Результаты голосования по выборам черновицкого городского головы должны быть установлены не позднее 4 декабря.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.