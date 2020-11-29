ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Явка на выборах мэра в Черновцах на 16.00 составила более 17% – "Опора"

Сегодня в Черновцах проходит второй тур выборов мэра. За кресло городского головы борются предприниматель Роман Кличук (партия "Единая альтернатива") и бизнесмен Виталий Михайлишин (партия "Команда Михайлишина").

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За кресло городского головы Черновцов борются два предпринимателя
За кресло городского головы Черновцов борются два предпринимателя
Фото: EPA

Явка избирателей во втором туре выборов мэра Черновцов по состоянию на 16.00 29 ноября составила 17,54%. Об этом в Facebook сообщила гражданская сеть "Опора".

Явка по Украине 25 октября на это время составила 27% (погрешность – 0,84%), отмечено в посте.

https://www.facebook.com/cn.opora/posts/10157602514135108

29 ноября в Черновцах проходит второй тур выборов мэра. За кресло городского головы борются два предпринимателя – Роман Кличук (партия "Единая альтернатива") и Виталий Михайлишин (партия "Команда Михайлишина").

Кличук с 1998 года возглавляет компанию "Рома", которая специализируется на оптовой продаже алкоголя, сигарет и продуктов питания. В 2006–2010 годах был депутатом горсовета Черновцов от партии "Батьківщина". В 2018 году он вступил в партию "Самопоміч", но в 2020-м перешел в собственный проект – партию "Единая альтернатива".

Михайлишин в начале 2000-х был торговым представителем компании Roshen. С 2010-го – депутат Партии регионов, и в этом же году его выбирают в Черновицкий горсовет, а после отставки тогдашнего мэра становится и.о. главы города, но ушел в отставку после победы Революции достоинства. Михайлишина связывают с партией "Оппозиционная платформа – За жизнь", которую на парламентских выборах в 2019 году он профинансировал на 1,2 млн грн.

В первом туре выборов Кличук получил 27,29% голосов, а Михайлишин – 21,33%.

В повторном голосовании, которое состоится на 115 избирательных участках, в общем смогут принять участие ориентировочно более 185,5 тыс. избирателей.

Результаты голосования по выборам черновицкого городского головы должны быть установлены не позднее 4 декабря.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Теги: Украина, Черновцы, Опора, местные выборы, голосование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украинскому шахматисту предлагали сыграть в сериале от Netflix "Ход королевы"
Украинскому шахматисту предлагали сыграть в сериале от Netflix "Ход королевы"
29-летняя alyona alyona попала в рейтинг украинского Forbes "30 до 30"
29-летняя alyona alyona попала в рейтинг украинского Forbes "30 до 30"
  "Знали, о чем говорят". Лоу заявил, что ученые предупреждали сценаристов "Заражения" о реальной пандемии
  "Знали, о чем говорят". Лоу заявил, что ученые предупреждали сценаристов "Заражения" о реальной пандемии
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
Жена Уиллиса обнародовала фото поцелуя с мужем
Жена Уиллиса обнародовала фото поцелуя с мужем
  Огневич презентовала польскую версию "Богини". Видео
  Огневич презентовала польскую версию "Богини". Видео
Гайтана посоветовала для укрепления иммунитета полезный фрукт
Гайтана посоветовала для укрепления иммунитета полезный фрукт
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
Пугачева показала, как выглядит после бани
Пугачева показала, как выглядит после бани
53-летняя британская телеведущая заявила, что ее раздражают "голые" фото 51-летней Лопес
53-летняя британская телеведущая заявила, что ее раздражают "голые" фото 51-летней Лопес
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
  Трек alyona alyona о насилии над женщинами записали на языке жестов. Видео
  Трек alyona alyona о насилии над женщинами записали на языке жестов. Видео
"Что это за девчуля с такими красивыми кудрями?" Поклонники не узнали Джамалу на снимке из прошлого
"Что это за девчуля с такими красивыми кудрями?" Поклонники не узнали Джамалу на снимке из прошлого
"Как муж все это позволяет?", "Уже на грани". Брежнева обнародовала в сети откровенные снимки
"Как муж все это позволяет?", "Уже на грани". Брежнева обнародовала в сети откровенные снимки
  "Думки", Slow. Участники нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless выпустили два клипа. Видео
  "Думки", Slow. Участники нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless выпустили два клипа. Видео
  "Сколько лет Андрею – столько я и бухаю". Потап рассказал о своем опыте партнерских родов
  "Сколько лет Андрею – столько я и бухаю". Потап рассказал о своем опыте партнерских родов
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Это разрыв. Вкусно нереально". Пресняков и Подольская поделились рецептом омлета
"Это разрыв. Вкусно нереально". Пресняков и Подольская поделились рецептом омлета
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
"Можно купить бесплатно". Лиза Галкина презентовала первую выставку своих картин
"Можно купить бесплатно". Лиза Галкина презентовала первую выставку своих картин
Пугачева показала, как выглядит после бани
Пугачева показала, как выглядит после бани
"Прекрасное переплетение". Волочкова поделилась интимным фото с любовником
"Прекрасное переплетение". Волочкова поделилась интимным фото с любовником
  "Знали, о чем говорят". Лоу заявил, что ученые предупреждали сценаристов "Заражения" о реальной пандемии
"Знали, о чем говорят". Лоу заявил, что ученые предупреждали сценаристов "Заражения" о реальной пандемии
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS