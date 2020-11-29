Явка на выборах мэра в Черновцах на 13.00 составила более 7% – ЦИК

Центральная избирательная комиссия сообщила, что явка избирателей в Черновцах по состоянию на 13.00 составила 7,2%. Наблюдатели гражданской сети "Опора" говорят об отсутствии попыток вброса бюллетеней в ящики для голосования.

Результаты голосования по выборам мэра Черновцов должны быть установлены не позднее 4 декабря. Фото: EPA

Центральная избирательная комиссия сообщила, что явка на участковых избирательных комиссиях во втором туре выборов мэра Черновцов по состоянию на 13.00 29 ноября составила 7,2%. Об этом сказано в сообщении комиссии в Facebook.

До закрытия участков осталось менее шести часов, предупредили в ЦИК.

Наблюдатели гражданской сети "Опора" сообщили о явке на 12.00 на уровне 6,5%.

"Дополнительным фактором риска, который уменьшает возможности контроля за реализацией законных процедур, является низкая активность избирателей, которая, по данным "Опоры", составляет 6,5% (погрешность 0,75%), меньше по сравнению с явкой в других городах во время повторного голосования 15-го (8,6%) и 22 ноября (9,7% по состоянию на 12.00)", – рассказали наблюдатели.

Положительную оценку заслужило отсутствие попыток вброса бюллетеней в ящики для голосования, заявили в "Опоре".

Частым процедурным нарушением, по оценкам наблюдателей "Опоры", были демонстрации избирателями бюллетеней или его заполнения не в кабинке для голосования.

"Масштаб таких нарушений несколько вырос: сегодня по состоянию на 12.00 такие факты были обнаружены на 6,9% избирательных участков, тогда как 22 ноября – на 1,25%, а 15 ноября – на 2,29%", – сообщили в сети.