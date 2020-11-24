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Повторное голосование в Борисполе и Броварах пройдет 17 января – "Опора"

Второй тур местных выборов в Борисполе и Броварах Киевской области состоится 17 января 2021 года. Об этом сообщила гражданская сеть "Опора".

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Выборы мэра в Борисполе состоятся 17 января 2021 года, избирательная кампания стартует 28 ноября
Выборы мэра в Борисполе состоятся 17 января 2021 года, избирательная кампания стартует 28 ноября
Фото: EPA

Повторное голосование на выборах мэра Борисполя Киевской области состоится 17 января 2021 года, избирательная кампания стартует 28 ноября. Об этом сообщила гражанская сеть "Опора" со ссылкой на решение территориальной избирательной комиссии. 

"Предыдущее постановление Бориспольской ТИК о назначении повторных выборов на 31 января было отменено комиссией высшего уровня (Центризбирком)", – отметили в "Опоре".

17 января 2021 года состоятся повторные выборы в Броварах Киевской области, такое постановление принял теризбирком 23 ноября.

Мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от COVID-19 28 октября, сообщили в пресс-службе партии "Наш край", от которой Федорчук баллотировался в мэры. По информации пресс-службы, скончавшийся городской голова побеждал на выборах мэра Борисполя. Федорчуку было 60 лет. На посту городского головы он работал с 2006 года.

25 октября во время выборов депутатов Броварского горсовета и городского головы правоохранители обнаружили на участках пронумерованные бюллетени: сверив номера на бюллетене и отрывном талоне, можно выяснить, как проголосовал конкретный избиратель. Полиция Броваров сообщала, что по этому факту открыто уголовное производство в связи с нарушением тайны голосования.

По словам мэра Броваров Игоря Сапожко, "эта грязная технология применяется при подкупе избирателей, чтобы заказчик мог проконтролировать купленный голос".

По информации издания "КиевVласть", во время голосования 25 октября Сапожко набрал около 45%, Ратников – 15% голосов.

Киевский окружной административный суд обязал территориальную избирательную комиссию провести в Броварах повторные выборы городского главы и депутатов. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба партии "Голос".

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Теги: Борисполь, Бровары, местные выборы, голосование, Наш край, Анатолий Федорчук
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