Дела Амирханяна в СБУ не двигаются из-за следователя Зюзи – Сазонов

Согласно судебным материалам, компании одесского предпринимателя Араика Амирханяна подозревают в том, что они покупали битум в России и провозили его через Крым, оплачивая таможенные сборы в пользу российского правительства, тем самым финансируя российскую армию и агрессию России против Украины, заявил блогер и политолог Кирилл Сазонов. Он сообщил, что ходатайства старшего следователя СБУ Дмитрия Зюзи по этому поводу суд "со странной регулярностью" отклоняет из-за небрежной подготовки и несоответствия требованиям законодательства.

Кирилл Сазонов: По документам битум проходил как кременчугский, который временно был на хранении в Крыму Фото: Кирилл Сазонов / Facebook

Уголовные производства, связанные с финансированием государства-агрессора и подрывом территориальной целостности Украины, которые расследует Служба безопасности Украины в отношении предпринимателя Араика Амирханяна и его компаний, тормозятся из-за негласной поддержки следственной группы, в частности, следователя Дмитрия Зюзи. Об этом на своей странице в Facebook написал блогер, политолог Кирилл Сазонов.

Он напомнил, что одесского предпринимателя Араика Амирханяна, которого, по словам Сазонова, называют "главным тендерным троллем" дорожной отрасли, летом 2019 года задержала Служба безопасности Украины.

"В производстве №42018000000001684 от 10.07.2018 идет речь о финансировании терроризма, поддержке страны-агрессора и угрозе территориальной целостности через уплату налогов в бюджет России. Согласно судебным материалам, компании Амирханяна покупали битум в России и провозили его через Крым, оплачивая соответствующие таможенные сборы в пользу российского правительства, тем самым финансируя российскую армию и агрессию России против Украины", – написал Сазонов.

Он добавил, что всего было оплачено около 4 млн рублей налогов – не учитывая стоимости самого битума, а также деятельности дочерней компании, которую Амирханян создал и зарегистрировал в Москве.

"Кроме того, схема была не идеальной и с коммерческой точки зрения – по документам битум проходил как кременчугский, который временно был на хранении в Крыму. В июне 2019 года Амирханяну было объявлено подозрение, а его самого объявили в розыск. В анамнезе там и посягательство на территориальную целостность, и присвоение имущества, и мошенничество, и незаконная переправка людей через границу, и подделка документов", – написал политолог.

Сазонов отметил, что Амирханян "не только спокойно вышел из СИЗО, но и продолжает терроризировать "Укравтодор" и участников тендерных закупок".

"Вероятнее всего дело сойдет Амирханяну с рук из-за негласной поддержки его действий непосредственными исполнителями. Стало известно и о представителе СБУ, который, судя по всему, тоже всячески тормозит рассмотрение дел в судах. Речь о старшем следователе Дмитрие Зюзе, чьи ходатайства относительно Амирханяна суд в последнее время со странной регулярностью отклоняет из-за небрежной подготовки и несоответствия требованиям законодательства. Это дает возможность "троллю" спокойно ходить на свободе, не волнуясь из-за судебных процессов и в дальнейшем блокировать дорожные тендеры и планировать нападения на "Укравтодор", – заявил он.

Блогер напомнил, добавил, что Медийная инициатива за права человека фиксировала свидетельство полковника-разведчика Ивана Безъязыкова о том, как следователи, среди которых был и Зюзя, вынуждали его "нафантазировать" о "финансовых потоках террористов" из "разведуправления ДНР" во время дачи свидетельств".

Глава "Укравтодора" Александр Кубраков в мае заявлял в интервью "Цензор.НЕТ", что только за 2019 год компании Амирханяна заблокировали 720 тендеров на дорожное строительство на общую сумму до 10–12 млрд грн.