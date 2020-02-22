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Дело о поджоге авто семьи Гонтаревой передали полиции Киевской области

Процессуальный руководитель производства о поджоге автомобиля, зарегистрированного на невестку экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, решил сменить следственный орган по делу после заслушивания состояния досудебного расследования, сообщили в Офисе генпрокурора.

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Авто невестки Гонтаревой сожгли 5 сентября 2019 года
Авто невестки Гонтаревой сожгли 5 сентября 2019 года
Фото: kiev.informator.ua

Офис генерального прокурора Украины поручил расследование уголовного производства о поджоге имущества родственников экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой Главному управлению Нацполиции в Киевской области. Об этом пресс-служба Офиса генпрокурора проинформировала 21 февраля. 

В сообщении говорится, что процессуальный руководитель решил сменить следственный орган после заслушивания состояния досудебного расследования, которое проводилось полицией Киева. 

"Прокурор предоставил письменные указания о проведении необходимых следственных (разыскных) и процессуальных действий, а также определил сроки их выполнения", – отметили в ведомстве. 

5 сентября неизвестные в Киеве сожгли авто невестки Гонтаревойкоторую тоже зовут Валерия Гонтарева. В ночь на 17 сентября неизвестные сожгли дом экс-главы НБУ в Киевской области. Сама Гонтарева живет в Лондоне. 

Теги: НБУ, Валерия Гонтарева, расследование, Нацполиция, автомобиль, Офис генпрокурора
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