Дело о поджоге авто семьи Гонтаревой передали полиции Киевской области

Процессуальный руководитель производства о поджоге автомобиля, зарегистрированного на невестку экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, решил сменить следственный орган по делу после заслушивания состояния досудебного расследования, сообщили в Офисе генпрокурора.

Офис генерального прокурора Украины поручил расследование уголовного производства о поджоге имущества родственников экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой Главному управлению Нацполиции в Киевской области. Об этом пресс-служба Офиса генпрокурора проинформировала 21 февраля.

В сообщении говорится, что процессуальный руководитель решил сменить следственный орган после заслушивания состояния досудебного расследования, которое проводилось полицией Киева.

"Прокурор предоставил письменные указания о проведении необходимых следственных (разыскных) и процессуальных действий, а также определил сроки их выполнения", – отметили в ведомстве.

5 сентября неизвестные в Киеве сожгли авто невестки Гонтаревой, которую тоже зовут Валерия Гонтарева. В ночь на 17 сентября неизвестные сожгли дом экс-главы НБУ в Киевской области. Сама Гонтарева живет в Лондоне.