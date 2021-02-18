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Детский стоматолог из Ровно Кравчук не выходила на связь около суток. Полицейские нашли ее и вручили подозрение в избиении детей

Детскому стоматологу Инне Кравчук сообщили о подозрении в нанесении легких телесных повреждений и побоев. Правоохранителям известно как минимум о четырех малолетних детях, пострадавших от ее действий.

Полиция начала расследовать действия Кравчук после жалоб родителей ее маленьких клиентов
Полиция начала расследовать действия Кравчук после жалоб родителей ее маленьких клиентов
Фото: gp.gov.ua

Детскому стоматологу Инне Кравчук 18 февраля сообщили о подозрении в избиении детей. Пресс-служба Офиса генпрокурора проинформировала днем, что местонахождение женщины не установили и подозрение вручили ее отцу. 

После 18.00 в полиции Ровенской области сообщили, что врача нашли в частном доме, где она зарегистрирована, но раньше не жила. 

Дознаватели вручили ей сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 125 и ч. 1 ст. 126 (умышленное нанесение легких телесных повреждений и побои) Уголовного кодекса Украины. От дачи показаний женщина отказывается.

В релизе прокуратуры сказано, что врач "совершала насильственные действия в отношении малолетних детей, чем нанесла им физическую боль и вызвала у них страх, эмоциональную неуверенность и психологические страдания".

Правоохранители нашли трех пострадавших от таких действий стоматолога летом 2020 года, сообщили в ОГП. Кроме того, по данным следствия, в феврале 2021-го стоматолог, "действуя умышленно и осознавая свое физическое превосходство над малолетним ребенком", при лечении зубов нанесла ему легкие телесные повреждения в виде ссадин на шее и синяков на плечах. 

В пресс-релизах не указывают имя врача, но из обстоятельств следует, что речь идет именно о Кравчук. Скандал с участием дантиста разгорелся после того, как две женщины обратились в полицию с жалобами на нее – у детей после визита к Кравчук были травмы. Одному ребенку восемь лет, второму – пять. 

В интернете было опубликовано старое видео из ровенской клиники "Голливуд" (Кравчук уволили из нее еще до скандала, сейчас у нее своя частная клиника Only Kids), на котором врач трясет ребенка, грубо зажимает ему руки, хватает за шею. Видео получило широкий резонанс.

После этого в полицию обратились родители еще троих детей в возрасте от трех до шести лет, в отношении Кравчук открыли пять уголовных производств.

Правоохранители сообщали 17 февраля, что она не выходит на связь, а адвокат показаний от имени клиентки не дает.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Ровно, правоохранители, дети, подозрение, избиение, врачи, ребенок, врач, травмы, Инна Кравчук
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