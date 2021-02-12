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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ровно родители пожаловались в полицию на стоматолога, избивавшего детей

Полиция Ровенской области проводит досудебное расследование в отношении стоматолога, которая нанесла травмы детям. Журналисты выяснили, что дантиста Инну Кравчук попросили уволиться с предыдущего места работы по собственному желанию за жестокое обращение с детьми. Руководство клиники так поступило, чтобы "не портить врачу жизнь".

 
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На Кравчук пожаловались родители нескольких детей
На Кравчук пожаловались родители нескольких детей
Фото: Інна Кравчук / Facebook

В полицию Ровенской области с  заявлениями о возможных неправомерных действиях врача обратились жительницы Костополя и Ровно. Об этом 12 февраля сообщила Нацполиция Украины.

Мама одной из девочек сообщила, что после визита к стоматологу в одну из частных клиник Ровно у ее восьмилетней дочери обнаружилась гнойная рана на губе. По факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медработником сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины.

Жительница Костополя рассказала правоохранителям, что во время лечения зубов врач нанесла телесные повреждения ее пятилетнему ребенку. По факту умышленного легкого телесного повреждения полиция начали досудебное расследование, ч. 1 ст. 125 УКУ. 

В рамках уголовных производств полиция назначила судебно-медицинские экспертизы.

Мама пострадавшей пациентки Виктория Мельничук рассказала ITV media group, что после посещения стоматолога у дочери опухла губа. Видео опубликовано 8 февраля в Facebook.

Хирург, которому показали девочку, сказал, что у ребенка гнойные раны в полости рта и что это не может быть результатом жевания губы, как матери сказала дантист.

https://www.facebook.com/itv.media.group/videos/247516796870203/

По информации сайта Rivne online, речь идет о стоматологе Инне Кравчук из частной стоматологической клиники Only kids. В распоряжении сайта оказалось видео из ровенской клиники "Голливуд", откуда Кравчук уволили за жестокое обращение с детьми. На нем женщина трясет ребнка, грубо зажимает ей руки, хватает за шею.

ВИДЕО
Видео: Вікторія Мамотюк / YouTube

"Летом 2020 года начали поступать жалобы от родителей о жестоком обращении с детьми. Я решила посмотреть видео с камер наблюдения и наткнулась на два видео, от которых у меня волосы встали дыбом. Коллективно мы приняли решение и попросили Инну Кравчук уволиться по собственному желанию, потому что не хотели человеку портить жизнь", – рассказала директор клиники "Голливуд" Инна Пекарская.

Кравчук в Facebook 7 февраля опубликовала пост, в котором написала, что скандал вокруг нее делает ей рекламу.

"Если тебе плюют в спину, значит вы впереди, если роют яму, подождите, сделаете там бассейн! Знаю, что в жизни работает эффект бумеранга. Поэтому, не волнуйтесь, поднимаю бокал за вас, и пока диванные советчики, "мега-крутые специалисты" и "интернетные судьи" работют над моей рекламой, я стану еще более сильной, счастливой и успешной", – написала женщина.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=772674093342632&id=100018001453147

Теги: Украина, Ровно, экспертиза, правоохранители, скандал, травма, Нацполиция, жалоба, родители
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