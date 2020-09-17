Экс-глава НКРЭКУ о формуле "Роттердам плюс": Другого лучшего пути для определения оптовой цены электроэнергии не было

На момент введения формулы "Роттердам плюс" в Украине не было рыночного ценообразования на уголь и лучшего варианта не существовало, заявил бывший председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики, Александр Рогозин.

Для Украины "Роттердам плюс" была наиболее оптимальным вариантом определения стоимости угля при расчете прогнозной-оптовой рыночной цены (ОРЦ) электроэнергии на тот момент, когда эта формула была введена, заявил в комментарии порталу Politeka бывший председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ) и экс-член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Александр Рогозин.

"Что касается "Роттердам плюс", то принцип применялся для того, чтобы определить оптовую цену электроэнергии еще при старом рынке. Другого лучшего пути вообще не было. Это был нормальный путь, – сказал он. – Это было достаточно временное решение: должно было быть решение, чтобы учитывать реальную цену угля. Поскольку у нас тогда не было рыночного ценообразования на уголь – лучшего варианта, если не принимать во внимание некоторые мелкие детали, не существовало".

Рогозин отметил, что в основу формулы лег принцип "индекс АРІ2 плюс стоимость доставки" и он соответствовал европейской практике.

"В целом практика правильная и действительно применена в мире. По "Роттердаму плюс" это подтвердили многие в том числе иностранные специалисты и эксперты. Кстати, по газу применение такого принципа вообще никогда не ставилось под сомнение", – подчеркнул экс-глава НКРЭ.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

9 сентября адвокат стороны защиты Ирина Одинец опубликовала постановление прокуратуры, из которого следует, что в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.