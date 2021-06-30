Экс-главе Госгеонедр сообщили о подозрении в незаконном увольнении сотрудницы. Она пропустила 144 дня работы

По данным следствия, подозреваемый в 2019 году незаконно уволил с должности начальника юридического управления службы. Он внес ложные сведения в приказ об основаниях увольнения, отмечают в ОГП.

Экс-глава службы, по данным следователей, знал, что сотрудница отсутствовала на работе в связи с временной нетрудоспособностью. Тем не менее он не дождался предоставления подтверждающих документов о количестве дней нетрудоспособности и уволил ее.

Увольнение произошло якобы на основании пребывания на больничном более 150 календарных дней в течение года. Однако фактическое количество дней, на которые был выдан лист временной нетрудоспособности, составило 144 дня.

Офис генпрокурора не озвучивает имени подозреваемого, но LB.ua уточняет, что речь идет об Олеге Кирилюке, который занимал эту должность с 2017-го до сентября 2019 года. В начале сентября 2019-го он уволил начальницу юридического управления Кристину Браиловскую, мотивировав свое решение ее отсутствием на работе в течение 150 дней.