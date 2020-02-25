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Экс-посол Грузии Катамадзе стал вице-президентом Европейской ассоциации налогоплательщиков

Генеральный секретарь Европейской ассоциации налогоплательщиков Майкл Егер сказал, что на должности вице-президента ЕАН президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе будет заниматься внедрением идей свободной рыночной экономики, снижения налогов и уменьшения бюрократии.

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Катамадзе (справа): Мы на себя взяли ответственность помогать европейскому бизнесу и потенциальным инвесторам из Европы
Катамадзе (справа): Мы на себя взяли ответственность помогать европейскому бизнесу и потенциальным инвесторам из Европы
Фото предоставлено организаторами Level Up Ukraine 2020

Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине в 2000–2007, 2009–2013 годах, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе избран вице-президентом Европейской ассоциации налогоплательщиков. Об этом 21 февраля в Киеве объявил генеральный секретарь ЕАН Майкл Егер во время проведения Международного бизнес-форума Level Up Ukraine 2020, сообщили изданию "ГОРДОН" организаторы форума.

Другими вице-президентами являются президенты национальных ассоциаций Швеции, Германии, Франции и Финляндии.

"В Украине очень мощная Ассоциация налогоплательщиков, и кто как не Григол Катамадзе должен был стать пятым вице-президентом Европейской ассоциации? Он будет продолжать делать то, что и в Украине, но уже на европейском уровне. Мы должны подумать о том, как внедрять наши идеи свободной рыночной экономики, снижения налогов и уменьшения бюрократии. То, что работает в Европе, работает и в Украине, и в других государствах", – отметил Егер.

В рамках проведения форума Европейский экономический сенат и Всеукраинская общественная организация "Ассоциация налогоплательщиков Украины" подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Свои подписи в документе поставили экс-вице-президент Европейского парламента, почетный член Европейского парламента, президент ЕЭС Инго Фридрих, СЕО Европейского экономического сената Майкл Егерь и Катамадзе.

Документом предусмотрено партнерство и взаимопомощь в защите прав и интересов налогоплательщиков в экономической, правовой, социальной и других сферах, а также содействие привлечению внутренних и зарубежных инвестиций в экономику Украины и поддержка страны на пути к реформам. Сопровождать деятельность и защиту прав и интересов налогоплательщиков на национальном и международном уровнях будет совместная Международный экспертно-консультационный Совет.

По словам Катамадзе, документ будет действовать пять лет.

"Это была инициатива Европейского экономического сената, чтобы помогать украинским компаниям вести бизнес в Европе. В соглашении указано, что ЕЭС будет использовать свои возможности и авторитет для повышения престижа Украины, а также статуса украинского предпринимательства как честного бизнес-партнера в Европе и европейских институциях. В свою очередь, мы на себя взяли ответственность помогать европейскому бизнесу и потенциальным инвесторам из Европы", – отметил Катамадзе.

Фото предоставлено организаторами Level Up Ukraine 2020
Фото предоставлено организаторами Level Up Ukraine 2020

Фото предоставлено организаторами Level Up Ukraine 2020
Фото предоставлено организаторами Level Up Ukraine 2020

Фото предоставлено организаторами Level Up Ukraine 2020
Фото предоставлено организаторами Level Up Ukraine 2020

Фото предоставлено организаторами Level Up Ukraine 2020
Фото предоставлено организаторами Level Up Ukraine 2020

Фото предоставлено организаторами Level Up Ukraine 2020
Фото предоставлено организаторами Level Up Ukraine 2020

Международный бизнес-форум Level Up Ukraine проводится в Киеве уже в четвертый раз, собирая ежегодно около 800 представителей бизнеса из разных стран мира. Главная идея нынешнего форума – принципы создания большего. Форум выступает платформой для развития экосистемы, где власть, бизнес и общество разрабатывают условия, которые приводят к реальным действиям в Украине.

Теги: Германия, Украина, Грузия, Франция, Швеция, Григол Катамадзе, предприниматели, предприниматель, Ассоциация налогоплательщиков Украины, соглашение
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