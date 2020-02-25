Экс-посол Грузии Катамадзе стал вице-президентом Европейской ассоциации налогоплательщиков

Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине в 2000–2007, 2009–2013 годах, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе избран вице-президентом Европейской ассоциации налогоплательщиков. Об этом 21 февраля в Киеве объявил генеральный секретарь ЕАН Майкл Егер во время проведения Международного бизнес-форума Level Up Ukraine 2020, сообщили изданию "ГОРДОН" организаторы форума.
Другими вице-президентами являются президенты национальных ассоциаций Швеции, Германии, Франции и Финляндии.
"В Украине очень мощная Ассоциация налогоплательщиков, и кто как не Григол Катамадзе должен был стать пятым вице-президентом Европейской ассоциации? Он будет продолжать делать то, что и в Украине, но уже на европейском уровне. Мы должны подумать о том, как внедрять наши идеи свободной рыночной экономики, снижения налогов и уменьшения бюрократии. То, что работает в Европе, работает и в Украине, и в других государствах", – отметил Егер.
В рамках проведения форума Европейский экономический сенат и Всеукраинская общественная организация "Ассоциация налогоплательщиков Украины" подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Свои подписи в документе поставили экс-вице-президент Европейского парламента, почетный член Европейского парламента, президент ЕЭС Инго Фридрих, СЕО Европейского экономического сената Майкл Егерь и Катамадзе.
Документом предусмотрено партнерство и взаимопомощь в защите прав и интересов налогоплательщиков в экономической, правовой, социальной и других сферах, а также содействие привлечению внутренних и зарубежных инвестиций в экономику Украины и поддержка страны на пути к реформам. Сопровождать деятельность и защиту прав и интересов налогоплательщиков на национальном и международном уровнях будет совместная Международный экспертно-консультационный Совет.
По словам Катамадзе, документ будет действовать пять лет.
"Это была инициатива Европейского экономического сената, чтобы помогать украинским компаниям вести бизнес в Европе. В соглашении указано, что ЕЭС будет использовать свои возможности и авторитет для повышения престижа Украины, а также статуса украинского предпринимательства как честного бизнес-партнера в Европе и европейских институциях. В свою очередь, мы на себя взяли ответственность помогать европейскому бизнесу и потенциальным инвесторам из Европы", – отметил Катамадзе.
Международный бизнес-форум Level Up Ukraine проводится в Киеве уже в четвертый раз, собирая ежегодно около 800 представителей бизнеса из разных стран мира. Главная идея нынешнего форума – принципы создания большего. Форум выступает платформой для развития экосистемы, где власть, бизнес и общество разрабатывают условия, которые приводят к реальным действиям в Украине.