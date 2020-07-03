Ежегодный форум YES перенесли в связи с пандемией COVID-19

Встреча Ялтинской европейской стратегии была запланирована на 10–12 сентября этого года.

Последний раз форум YES проходил в сентябре прошлого года Фото: yes-ukraine.org

17-ю ежегодную встречу Ялтинской европейской стратегии (YES) перенесли на 2021 год в связи с пандемией COVID-19. Об этом говорится на сайте форума.

Встреча была запланирована на 10–12 сентября этого года.

"Встреча YES в 2021 году снова станет мощной дискуссионной площадкой в Украине, что поддерживает изменения в стране и развитие сетей сторонников новой Украины по всему миру", – говорится в сообщении.

Ялтинская европейская стратегия – ведущий форум, где обсуждается и развивается европейское будущее Украины в глобальном контексте.

Уже более 10 лет YES выступает инициатором диалога между лидерами из Украины, ЕС, США и других частей мира. В Украине она предоставляет площадку для открытой дискуссии между ведущими политическими силами.

13 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вышел на сцену во время выступления студии "Квартал 95" на форуме YES и сыграл самого себя.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 3 июля в мире коронавирусом заразились почти 10,9 млн человек, 5,75 млн из них уже выздоровели, более 521 тыс. скончались.