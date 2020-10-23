Фукуяма: Россия разработала новые методы дестабилизации демократии в мире

Американский философ Фрэнсис Фукуяма заявил, что глобальной демократии угрожают несколько вызовов, среди которых укрепление авторитарных режимов в Китае и России.

Фукуяма: У Путина нет основы для формирования статуса сильного государства, модернизации экономики Фото: EPA

Россия вмешивается в дела своих соседей и в политику демократических стран, в том числе в политику США. Об этом заявил 23 октября во время Специального Киевского форума по безопасности американский философ, профессор Стенфордского университета Фрэнсис Фукяма, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам профессора, современным демократиям угрожает несколько вызовов, среди них он назвал укрепление авторитарных режимов в Китае и России.

"Россия создала новые методы дестабилизации демократии в мире. Она превратила интернет в оружие и создала новый тип гибридной войны, отправляя войска в другие страны, но отрицая это. У президента РФ Владимира Путина нет основы для формирования статуса сильного государства, модернизации экономики. Она все еще сильно зависит от ископаемых источников энергии", – отметил Фукуяма.

Россия вторглась в Грузию, Украину, поддерживает авторитарный режим в Венесуэле. Это ведет к международной изоляции и санкциям, подчеркнул профессор.

"Китай также является серьезной угрозой для глобальной демократии, хоть и не настолько прямой для Украины. Китайская экономика намного сильнее российской. Китайские лидеры пытаются стать лидерами технологий XXI века. Они увеличивают свои возможности в рамках инициативы "Один пояс – один путь", расширяя свое влияние, – сказал Фукуяма.

Он отметил рост популизма в некоторых европейских странах и в США.

"Популистские лидеры хоть и были избраны демократическим путем, используют свой мандат для того, чтобы подорвать верховенство права. Это происходит в Венгрии, Польше, США", – отметил профессор.

Фукуяма считает, что Украина не должна воспринимать как данность поддержку США, она должна двигаться к своему развитию самостоятельно, должна бороться с коррупцией.

"Американские налогоплательщики не хотят видеть, что их деньги тратятся не на развитие страны, а оказываются в карманах чиновников. Украина дожна усиливать антикоррупционные интституты и увеличивать подотчетность политиков", – сказал Фукуяма.