Гендиректор КБ "Южное" выписал себе премию 609 тыс. грн

По данным УНИАН, генеральный директор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев находится на пятом месте в рейтинге наиболее высокооплачиваемых руководителей государственных предприятий Украины.

Зарплата Дегтярева в КБ, согласно декларации за 2018 год, составила 5 509 203 грн Фото: rbc.ua

Генеральный директор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев 23 декабря получил премию 608 696 грн. На опубликованную 26 декабря в государственном реестре декларацию о существенных изменениях в имущественном положении топ-менеджера обратило внимание агентство УНИАН.

Зарплата Дегтярева в КБ, согласно декларации за 2018 год, составила 5 509 203 грн. По данным УНИАН, Дегтярев находится на пятом месте в рейтинге наиболее высокооплачиваемых руководителей государственных предприятий Украины.

Агентство напомнило, что в начале года Государственная аудиторская служба Украины провела финансовый аудит ракетно-космической отрасли и выяснила, что общая сумма расходов на эту сферу за два года – с 2016-го по 2018-й – составила 19 млрд грн.

В 2016 году Александр Дегтярев был уволен по рекомендации Госфининспекции в связи с нарушением финансового законодательства, но позже восстановился в должности по решению суда.