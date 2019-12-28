Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Гендиректор КБ "Южное" выписал себе премию 609 тыс. грн

По данным УНИАН, генеральный директор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев находится на пятом месте в рейтинге наиболее высокооплачиваемых руководителей государственных предприятий Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зарплата Дегтярева в КБ, согласно декларации за 2018 год, составила 5 509 203 грн
Зарплата Дегтярева в КБ, согласно декларации за 2018 год, составила 5 509 203 грн
Фото: rbc.ua

Генеральный директор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев 23 декабря получил премию 608 696 грн. На опубликованную 26 декабря в государственном реестре декларацию о существенных изменениях в имущественном положении топ-менеджера обратило внимание агентство УНИАН.

Зарплата Дегтярева в КБ, согласно декларации за 2018 год, составила 5 509 203 грн. По данным УНИАН, Дегтярев находится на пятом месте в рейтинге наиболее высокооплачиваемых руководителей государственных предприятий Украины.

Агентство напомнило, что в начале года Государственная аудиторская служба Украины провела финансовый аудит ракетно-космической отрасли и выяснила, что общая сумма расходов на эту сферу за два года – с 2016-го по 2018-й – составила 19 млрд грн. 

В 2016 году Александр Дегтярев был уволен по рекомендации Госфининспекции в связи с нарушением финансового законодательства, но позже восстановился в должности по решению суда.

Теги: зарплата, декларация, премия, КБ , имущество, Александр Дегтярев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Виторган поделился подборкой архивных снимков с отцом
Виторган поделился подборкой архивных снимков с отцом
Старшая дочь Снежаны Егоровой объявила о третьей беременности
Старшая дочь Снежаны Егоровой объявила о третьей беременности
Dakh Daughters сыграют два рождественских концерта в Киеве
Dakh Daughters сыграют два рождественских концерта в Киеве
Приемный сын Мадонны Дэвид Банда спел песню Элтона Джона
Приемный сын Мадонны Дэвид Банда спел песню Элтона Джона
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS