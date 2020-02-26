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Глава компании "Укрэнерго" Ковальчук ушел в отставку

Вместо Всеволода Ковальчука временно исполнять обязанности главы "Укрэнерго" будет первый заместитель председателя правления компании Владимир Кудрицкий.

Ковальчук исполнял обязанности директора госкомпании "Укрэнерго" с 2015 года
Ковальчук исполнял обязанности директора госкомпании "Укрэнерго" с 2015 года
Фото: Vsevolod Kovalchuk / Facebook

26 февраля руководитель Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил в Facebook, что уходит в отставку.

"С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности председателя правления "Укрэнерго". Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев", – написал он.

Ковальчук добавил, что гордится результатами своей работы в компании. По его словам, ему приходилось заниматься реформированием "Укрэнерго" "под чрезвычайным давлением, в условиях постоянных попыток дискредитации".

Он утверждает, что в течение длительного периода времени работу компании блокирует Министерство энергетики, и подчеркнул, что не разделяет "текущую политику в отрасли, а особенно политизацию чисто экономических процессов на рынке электроэнергетики".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2524790741126771&id=100007876094707

Ковальчук исполнял обязанности директора госкомпании "Укрэнерго" с 2015 года.

Наблюдательный совет "Укрэнерго" назначил новым исполняющим обязанности главы компании первого заместителя председателя правления Владимира Кудрицкого, сообщила в Facebook руководитель департамента внешних коммуникаций и международного сотрудничества компании Мария Цатурян.

"До момента завершения конкурса по отбору главы компании исполнять обязанности председателя правления будет первый заместитель председателя правления Владимир Кудрицкий", – написала она.

https://www.facebook.com/msergevna/posts/10157881536997492

Теги: энергетика, реформы, Укрэнерго, Министерство энергетики, отставка, работа, Всеволод Ковальчук
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