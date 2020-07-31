Главу Черновицкого облсовета Мунтяна отстранили еще на два месяца

Председателю Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну продлили отстранение до 29 сентября. Его подозревают во взяточничестве.

Высший антикоррупционный суд 30 июня еще на два месяца продлил отстранение председателя Черновицкого областного совета от должности. Об этом 31 июля сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook.

Срок отстранения – до 29 сентября 2020 года. В САП не уточняют имя чиновника, но, судя по деталям производства, речь идет об Иване Мунтяне.

Также следственный судья ВАКС продолжил процессуальные обязанности, возложенные на Мунтяна: прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и в суд; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со вторым подозреваемым по делу и свидетелями; сдать на хранение в управление Государственной миграционной службы в Черновицкой области паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Срок действия обязанностей – до 28 сентября 2020 года включительно.

4 февраля Мунтяну сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. По версии следствия, он попросил предпринимателя предоставить ему $400 тыс. за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса. Детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали получение Мунтяном $180 тыс. в августе – сентябре 2019 года, сообщали в НАБУ.

13 февраля суд назначил Мунтяну залог в размере 10 млн грн.

Мунтян возглавляет Черновицкий облсовет с декабря 2015 года.