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ВАКС назначил главе Черновицкого облсовета 10 млн грн залога

Глава Черновицкого облсовета Иван Мунтян, подозреваемый в получении взятки, должен будет носить электронный браслет.

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Мунтяна подозревают в получении взятки
Мунтяна подозревают в получении взятки
Фото: oblrada.cv.ua

Высший антикоррупционный суд Украины 13 февраля избрал меру пресечения главе Черновицкого облсовета Ивану Мунтяну, подозреваемому в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Суд назначил Мунтяну залог в размере 10 млн грн. Кроме этого, на чиновника возложен ряд обязательств: прибывать по требованию к следователю, прокурору и в суд; не отлучаться из Черновцов без разрешения; сообщать об изменении места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с подозреваемым и свидетелями; сдать все загранпаспорта; носить электронное средство контроля.

4 февраля Мунтяну сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. По версии следствия, он попросил предпринимателя предоставить ему $400 тыс. за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса. Детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали получение Мунтяном $180 тыс. в августе – сентябре 2019 года, сообщали в НАБУ.

Мунтян возглавляет Черновицкий облсовет с декабря 2015 года.

Теги: Черновцы, взятка, НАБУ, Высший антикоррупционный суд Украины, ВАКС, Иван Мунтян
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