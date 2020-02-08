В Винницкой области задержали депутата горсовета, который, вероятно, вымогал $100 тыс. за голосование – прокуратура

По данным следствия, депутат одного из городских советов Винницкой области при поддержке мэра и еще трех лиц обещал предпринимателю обеспечить голосование горсовета за выделение земельного участка под ведение предпринимательской деятельности за $100 тыс., проинформировали в Офисе генерального прокурора.

Депутата и еще троих фигурантов задержали при получении первых $20 тыс., сообщили в полиции Фото: gp.gov.ua

7 февраля в Винницкой области на получении взятки задержали депутата одного из местных горсоветов, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, этот депутат, вероятно, имея поддержку городского головы и еще трех человек, двое из которых якобы являются "влиятельными в криминальном мире лицами", обещал предпринимателю обеспечить голосование горсовета за решение о предоставлении в пользование 10 га земли для ведения предпринимательской деятельности.

"Кроме того, упомянутые лица якобы гарантировали безусловное подписание мэром принятого решения и соответствующего договора за неправомерную выгоду в сумме $100 тыс.", – сказано в релизе.

В Национальной полиции проинформировали, что депутат и еще три фигуранта производства были задержаны при получении первого транша – $20 тыс. Эти деньги изъяты.

"По месту жительства фигурантов также изъято $46,5 тыс., €6,7 тыс., 75 тыс. грн и оружие", – добавили в полиции. Правоохранители не уточняли, о каком городе идет речь.

В ближайшее время правоохранители намерены сообщить задержанным о подозрении и ходатайствовать об избрании меры пресечения. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).