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Госспецсвязи Украины отменила модернизацию связи в самолете Зеленского за 32 млн грн. Средства перенаправят на борьбу с COVID-19

Государственная служба специальной связи приняла решение об отмене модернизации узла связи на борту самолета Airbus А-319-115, который обеспечивает перелеты высших должностных лиц государства, в частности президента Украины Владимира Зеленского.

В 2020 году Зеленский совершил семь визитов в другие страны и 23 рабочие поездки по Украине
В 2020 году Зеленский совершил семь визитов в другие страны и 23 рабочие поездки по Украине
Фото: president.gov.ua

Государственная служба специальной связи решила отменить тендерные процедуры по модернизации спутниковой связи в самолете, которым пользуются президент Владимир Зеленский и другие высокопоставленные должностные лица. Об этом 19 ноября сообщает "Украинская правда", ссылаясь на разъяснение ведомства.

В Госспецсвязи пояснили, что 31 декабря 2020 года прекращается работа системы Inmarsat Swift64 с использованием спутников III поколения. В связи с этим возникла необходимость в модернизации узла связи на борту самолета Airbus А-319-115. 

Тендерные процедуры продолжаются с 2019 года, последнее объявление о проведении торгов было опубликовано 24 сентября 2020 года. Для закупки предусматривали 38,01 млн грн. Ранее ведомство рассмотрело предложение с наименьшей стоимостью закупки – 32,4 млн грн.

"Учитывая сложившуюся ситуацию в Украине с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, Госспецсвязи приняла решение об инициировании отмены вышеупомянутой закупки и обращении с соответствующим предложением в Кабинет Министров Украины относительно перераспределения этих средств Министерству здравоохранения Украины на борьбу с эпидемией респираторной болезни COVID-19", – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что компания Etihad Airways Engineering LLC за 32,4 млн грн модернизирует спутниковый интернет на борту украинского самолета  Аirbus А-319-115.

За первые девять месяцев 2020 года расходы за услуги по авиаперевозкам официальных делегаций во главе с Зеленским за границу и в пределах Украины составили 11,9 млн грн. Президент совершил семь визитов в другие страны и 23 рабочие поездки по Украине.

Теги: Кабинет Министров, тендер, Airbus, Владимир Зеленский, самолеты, Госспецсвязи, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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