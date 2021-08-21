ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Хмельницкий и Волынский областные советы подписали меморандум о межрегиональном сотрудничестве

Виолетта Лабазюк: Наиболее полезным будет сотрудничество по развитию местного самоуправления в условиях децентрализации
Виолетта Лабазюк: Наиболее полезным будет сотрудничество по развитию местного самоуправления в условиях децентрализации
Фото: прес-сслужба Хмельницкого областного совета

20 августа председатель Хмельницкого областного совета Виолетта Лабазюк по приглашению председателя Волынского областного совета Григория Недопада с посетила Волынскую область. Руководители облсоветов подписали меморандум о межрегиональном сотрудничестве между Хмельницкой и Волынской областными советами. Такой официальный документ Хмельницкий областной совет подписывает впервые, сообщила пресс-служба.

"Верю, что наше сотрудничество, основываясь на принципах взаимоуважения, равноправия и взаимной выгоды, будет содействовать развитию наших территориальных общин в различных сферах. А наше сотрудничество будет взаимно полезным для развития различных отраслей, – заявила Лабазюк. – Но наиболее полезным будет сотрудничество по развитию местного самоуправления в условиях децентрализации".

В соответствии с меморандумом, стороны будут развивать сотрудничество в следующих областях:

  • развития местного самоуправления в условиях децентрализации власти;
  • экологии и охраны окружающей природной среды;
  • образования, науки, культуры и здравоохранения;
  • развития физической культуры и спорта;
  • инвестиций и развития деловой активности, в том числе по вопросам совместного привлечения международной технической помощи.

Меморандумом предусмотрено установление связей между органами местного самоуправления Хмельницкой и Волынской областей в условиях децентрализации власти для обмена опытом, выявления приоритетов в развитии межрегиональных связей, обеспечения условий для плодотворного сотрудничества, объединения усилий и координации действий во время решения общих проблем.

"Я убеждена, что подписание этого меморандума даст хороший толчок для нашего будущего сотрудничества. Я рассчитываю на тот потенциал, который сегодня есть у прекрасной, синеокой Волыни и предлагаю возможности Хмельницкой области, которая хочет перестраиваться и работать", – отметила Лабазюк.

Теги: Хмельницкий, Волынская область, самоуправление, меморандум, децентрализация, Хмельницкая область, облсовет, сотрудничество, Виолетта Лабазюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Стала известна причина смерти звезды фильма "Убить Билла"
Стала известна причина смерти звезды фильма "Убить Билла"
  10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь
  10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь
"Секси-бомба", "Да уж, телочка отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини
"Секси-бомба", "Да уж, телочка – отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини
71-летний актер Борис Щербаков рассказал о своей госпитализации и тесте на коронавирус
71-летний актер Борис Щербаков рассказал о своей госпитализации и тесте на коронавирус
"Изумительно", "Очень сказочно". 54-летняя Кидман засветила голые бедра на обложке австралийского глянца
"Изумительно", "Очень сказочно". 54-летняя Кидман засветила голые бедра на обложке австралийского глянца
"Ангелочек мой". 52-летний Авраам Руссо показал семилетнюю дочь
"Ангелочек мой". 52-летний Авраам Руссо показал семилетнюю дочь
"Девушка, вам лучше получить водительские права". Пэрис Хилтон проехалась на самокате по своей квартире
"Девушка, вам лучше получить водительские права". Пэрис Хилтон проехалась на самокате по своей квартире
"Пример не очень хороший". 48-летняя Наташа Королева позировала на постаменте памятника кошке
"Пример не очень хороший". 48-летняя Наташа Королева позировала на постаменте памятника кошке
Зеленский в вышиванке и джинсовых шортах выполнил 30 повторов своего любимого упражнения. Видео
Зеленский в вышиванке и джинсовых шортах выполнил 30 повторов своего любимого упражнения. Видео
71-летнего российского актера Бориса Щербакова госпитализировали с COVID-19 – СМИ
71-летнего российского актера Бориса Щербакова госпитализировали с COVID-19 – СМИ
  "Долго в декрете засиживаться не буду". Родившая третьего сына Осадчая рассказала, когда состоится премьера нового сезона "Світського життя"
  "Долго в декрете засиживаться не буду". Родившая третьего сына Осадчая рассказала, когда состоится премьера нового сезона "Світського життя"
"О боже, какой мужчина", "Дядя Вова – мощь". Кличко-младший выложил в сеть фото в мокрых плавках
"О боже, какой мужчина", "Дядя Вова – мощь". Кличко-младший выложил в сеть фото в мокрых плавках
20 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
20 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Жопа – как орех, так и просится на грех", "Залюбуешься". Каминская обнародовала пикантное фото в купальнике
"Жопа – как орех, так и просится на грех", "Залюбуешься". Каминская обнародовала пикантное фото в купальнике
20 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
20 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Пригласил, чтобы посмотреть на меня не потную". Участница "Танцев со звездами" Оруджова оголила плечи на прогулке с партнером по шоу
"Пригласил, чтобы посмотреть на меня не потную". Участница "Танцев со звездами" Оруджова оголила плечи на прогулке с партнером по шоу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мерзость", "Писец полный", "Фу, как противно смотреть!", "Еще бы использованный тампон выложила". Волочкова показала ступни со слезшей кожей
"Мерзость", "Писец полный", "Фу, как противно смотреть!", "Еще бы использованный тампон выложила". Волочкова показала ступни со слезшей кожей
"Слишком", "Вареник вываливается", "Ух, какая киска", "Красивая грудь". Дорофеева снялась в стрингах
"Слишком", "Вареник вываливается", "Ух, какая киска", "Красивая грудь". Дорофеева снялась в стрингах
"Доска с доской", "Просто секс". Актриса студии "Квартал 95" показала тело в купальнике
"Доска с доской", "Просто секс". Актриса студии "Квартал 95" показала тело в купальнике
"Какие милые хвостики". Maruv в велосипедках наклонилась перед камерой
"Какие милые хвостики". Maruv в велосипедках наклонилась перед камерой
"Руку мою она так и не отпустила". 43-летний Ургант показал 21-летнюю падчерицу
"Руку мою она так и не отпустила". 43-летний Ургант показал 21-летнюю падчерицу
Мейхер оголила грудь и пресс. Фото
Мейхер оголила грудь и пресс. Фото
"Потрясающе красиво", "Сладкая детка". 54-летняя Хайек в корсете предстала в образе супергероини
"Потрясающе красиво", "Сладкая детка". 54-летняя Хайек в корсете предстала в образе супергероини
"Хороша, зараза", "Я уже так не смогу сесть". 48-летняя Королева удивила сеть растяжкой
"Хороша, зараза", "Я уже так не смогу сесть". 48-летняя Королева удивила сеть растяжкой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS