Хмельницкий и Волынский областные советы подписали меморандум о межрегиональном сотрудничестве

Виолетта Лабазюк: Наиболее полезным будет сотрудничество по развитию местного самоуправления в условиях децентрализации Фото: прес-сслужба Хмельницкого областного совета

"Верю, что наше сотрудничество, основываясь на принципах взаимоуважения, равноправия и взаимной выгоды, будет содействовать развитию наших территориальных общин в различных сферах. А наше сотрудничество будет взаимно полезным для развития различных отраслей, – заявила Лабазюк. – Но наиболее полезным будет сотрудничество по развитию местного самоуправления в условиях децентрализации".

В соответствии с меморандумом, стороны будут развивать сотрудничество в следующих областях:

развития местного самоуправления в условиях децентрализации власти;

экологии и охраны окружающей природной среды;

образования, науки, культуры и здравоохранения;

развития физической культуры и спорта;

инвестиций и развития деловой активности, в том числе по вопросам совместного привлечения международной технической помощи.

Меморандумом предусмотрено установление связей между органами местного самоуправления Хмельницкой и Волынской областей в условиях децентрализации власти для обмена опытом, выявления приоритетов в развитии межрегиональных связей, обеспечения условий для плодотворного сотрудничества, объединения усилий и координации действий во время решения общих проблем.

"Я убеждена, что подписание этого меморандума даст хороший толчок для нашего будущего сотрудничества. Я рассчитываю на тот потенциал, который сегодня есть у прекрасной, синеокой Волыни и предлагаю возможности Хмельницкой области, которая хочет перестраиваться и работать", – отметила Лабазюк.