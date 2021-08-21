Хмельницкий и Волынский областные советы подписали меморандум о межрегиональном сотрудничестве

"Верю, что наше сотрудничество, основываясь на принципах взаимоуважения, равноправия и взаимной выгоды, будет содействовать развитию наших территориальных общин в различных сферах. А наше сотрудничество будет взаимно полезным для развития различных отраслей, – заявила Лабазюк. – Но наиболее полезным будет сотрудничество по развитию местного самоуправления в условиях децентрализации".
В соответствии с меморандумом, стороны будут развивать сотрудничество в следующих областях:
Меморандумом предусмотрено установление связей между органами местного самоуправления Хмельницкой и Волынской областей в условиях децентрализации власти для обмена опытом, выявления приоритетов в развитии межрегиональных связей, обеспечения условий для плодотворного сотрудничества, объединения усилий и координации действий во время решения общих проблем.
"Я убеждена, что подписание этого меморандума даст хороший толчок для нашего будущего сотрудничества. Я рассчитываю на тот потенциал, который сегодня есть у прекрасной, синеокой Волыни и предлагаю возможности Хмельницкой области, которая хочет перестраиваться и работать", – отметила Лабазюк.