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"Хочу отсосать х...й". Помощник нардепа от "Слуги народа" попал в скандал из-за видео, где его остановила полиция

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Инцидент с Дзундзой случился 24 августа
Инцидент с Дзундзой случился 24 августа
Фото: Rostyslav Dzundza / Facebook

Помощник народного депутата от "Слуги народа" Нелли Яковлевой Ростислав Дзундза представился полицейским советником первой леди Елены Зеленской и рассказывал о своих сексуальных предпочтениях. Соответствующее видео опубликовали "Буквы".

Инцидент произошел вечером 24 августа в центре Киева, недалеко от Европейской площади. На кадрах мужчина – вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, с бокалом в руках – рассказывает полицейским о своей ориентации.

"Вы же выбирали нашего президента. Я хочу отсосать. Отсосать х...й хочу", – говорит он в видео.

После этого полицейские начинают смеяться и спрашивают, любит ли Дзундза мужчин. Тот отвечает, что мужчины ему нравятся больше женщин, так как последние как-то не так пахнут.

"Я не последний человек в этой стране. Я заместитель министра экономического развития (эту должность Дзундза никогда не занимал. – "ГОРДОН"), я советник первой леди, у меня тут есть деньги. Я люблю мужчин, парней красивых. Имею право", – говорит он в видео.

Собеседники поинтересовались, кем приходится Дзундзе мужчина, который его сопровождает с бутылкой вина, на что помощник ответил: "Он мне даст на рот, но это не мой парень. У меня есть парень... Вы же не дадите".

ВИДЕО
Видео: Букви / YouTube

Сам Дзундза уже прокомментировал случившееся в Facebook. Он написал, что на видео он "в приподнятом" настроении по случаю празднования Дня Независимости.

"Прежде всего, я хочу извиниться перед всеми, кто имел неприятность увидеть эту запись – я действительно говорил те слова и бред, которые трудно контролировать при определенных условиях. Большинство из вас поймет", – написал он.

Дзундза отметил, что никогда не скрывал своей ориентации и всегда выступал против дискриминации по любому признаку. После того, как видео с ним попало в сеть, он столкнулся с давлением и травлей.

https://www.facebook.com/rostek.dzundza/posts/4571316529567181

Контекст:

Ростислав Друндза – бывший советник министра экономического развития Украины (2016–2017), помощник нардепа от "Слуги народа" Нелли Яковлевой на общественных началах, один из основателей общественной организации "Союз католической молодежи" и глава организации "Бюро социальных и политических разработок".

Теги: Киев, ЛГБТ, полиция, скандал, Слуга народа
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