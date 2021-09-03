"Хочу отсосать х...й". Помощник нардепа от "Слуги народа" попал в скандал из-за видео, где его остановила полиция

Инцидент произошел вечером 24 августа в центре Киева, недалеко от Европейской площади. На кадрах мужчина – вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, с бокалом в руках – рассказывает полицейским о своей ориентации.

"Вы же выбирали нашего президента. Я хочу отсосать. Отсосать х...й хочу", – говорит он в видео.

После этого полицейские начинают смеяться и спрашивают, любит ли Дзундза мужчин. Тот отвечает, что мужчины ему нравятся больше женщин, так как последние как-то не так пахнут.

"Я не последний человек в этой стране. Я заместитель министра экономического развития (эту должность Дзундза никогда не занимал. – "ГОРДОН"), я советник первой леди, у меня тут есть деньги. Я люблю мужчин, парней красивых. Имею право", – говорит он в видео.

Собеседники поинтересовались, кем приходится Дзундзе мужчина, который его сопровождает с бутылкой вина, на что помощник ответил: "Он мне даст на рот, но это не мой парень. У меня есть парень... Вы же не дадите".

ВИДЕО

Видео: Букви / YouTube

Сам Дзундза уже прокомментировал случившееся в Facebook. Он написал, что на видео он "в приподнятом" настроении по случаю празднования Дня Независимости.

"Прежде всего, я хочу извиниться перед всеми, кто имел неприятность увидеть эту запись – я действительно говорил те слова и бред, которые трудно контролировать при определенных условиях. Большинство из вас поймет", – написал он.

Дзундза отметил, что никогда не скрывал своей ориентации и всегда выступал против дискриминации по любому признаку. После того, как видео с ним попало в сеть, он столкнулся с давлением и травлей.