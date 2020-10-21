Интервью Бацман с Шустером. Где и когда смотреть

Интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с журналистом Савиком Шустером выйдет сегодня в 19.00.

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выйдет интервью с журналистом Савиком Шустером.

Как сообщила журналистка изданию "ГОРДОН", программу записали 19 октября. Его трансляция начнется в 19.00 на канале "Алеся Бацман".

Во время интервью Шустер говорил о президентстве Владимира Зеленского, о том, может ли Петр Порошенко опять стать главой государства, о пропаганде и информационной войне, о возвращении Крыма под контроль Украины и о том, сможет ли Зеленский добиться мира, о создании государственного радио или телевидения на оккупированных территориях, истории с задержанием вагнеровцев в Беларуси, о бизнесменах Ринате Ахметове и Игоре Коломойском, с которыми сотрудничал, а также о легализации проституции, наркотиках и раке кожи.

"Зеленский не добьется мира, потому что у него нет позиции. У Украины нет позиции ни по одному вопросу вообще. По всем важным темам, которые обсуждаются в Европе, у Украины нет никакой позиции! Нет ни одного украинского политика, которого цитировала бы Европа как человека продвинутого", – сказал журналист.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году эмигрировал с родителями в Канаду. В детстве и юношестве профессионально занимался футболом, играл в юношеской сборной Литовской ССР и в нескольких клубах в Канаде. Оставил футбол из-за травмы.

В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после этого переехал в Италию. С 1978 года занимается журналистикой. Он освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде для Newsweek, Der Spiegel, Libération, La Repubblica. В 1988 году начал сотрудничество с "Радио Свобода", в 1996–2001 годах возглавлял московский офис радиостанции. В РФ также работал на НТВ, где вел программы "Свобода слова", "Герой дня" и комментировал футбольные матчи Лиги чемпионов.

С 2005 года работает в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1". В 2015 году журналист основал телеканал 3S.tv, но спустя два года он прекратил вещание. С сентября 2019 года программа "Свобода слова Савика Шустера" транслируется в эфире канала "Украина".

Шустер – гражданин Канады и Италии. У него есть сын и дочь, которые живут в Италии.