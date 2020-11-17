Интервью Гордона с главредом газеты "Факты" Швецом. Где и когда смотреть

Интервью основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с журналистом, основателем и бессменным главным редактором всеукраинской газеты "Факты" Александром Швецом выйдет сегодня в 18.00.

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с основателем, бессменным главным редактором, а с 2016 года – владельцем – газеты "Факты" Александром Швецом.

Как рассказал "ГОРДОН" основатель издания Дмитрий Гордон, программу записали в начале ноября, беседа продолжалась два с половиной часа.

Швец рассказал о смерти матери и жизни в интернате, о журналистике, об игре в футбол при 100 тыс. зрителей, о своей коллекции фарфора и планах открыть музей, о детективной истории ограбления квартиры; об отношениях с бизнесменом Виктором Пинчуком и о том, кого считает лучшим президентом Украины; почему каждый день просыпается в 3.55 и как "едва ли не снес голову" мужу и продюсеру украинской певицы Таисии Повалий Игорю Лихуте.

"Мы много лет играли в футбол. Причем в любую погоду. Много лет. Больше 10 лет. В мороз, в слякоть... И тут появился однажды гость в составе другой команды. И вот просто не вовремя поднял голову. [Сначала я попал ему мячом в голову], сбил с ног. [...] Он так, удивленно, посмотрел: "Как вы, такой интеллигентный человек, могли зарядить мне в голову со всей?" [я второй раз попал ему туда же]. Так получилось. Я не хотел", – рассказал он, отметив, что до сих пор чувствует вину перед продюсером.

Трансляция интервью начнется в 18.00.

Александр Швец родился 4 июня 1955 года в Хабаровском крае тогдашней РФССР. Он самый младший из семи детей в семье. В 1961 году умерла мать Швеца, он попал в интернат. Через год семья переехала в Киев.

В 1982 году Швец окончил факультет журналистики Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко, после чего 10 лет работал в газете "Вечерний Киев". В 1992–1994 годах был главредом газеты "Киевские ведомости", затем еще три года – главным редактором "Всеукраинских ведомостей".

В 1997 году основал ежедневную газету "Факты и комментарии" ("Факты"), которая на пике популярности издавалась двухмиллионным тиражом. 2018 году "Факты" начали выходить в формате еженедельника. До 2016 года владельцем газеты была компания EastOne Group Виктора Пинчука, но потом бизнесмен продал издание.

"Мы работали [с Пинчуком] около 20 лет. У нас не было ни одного конфликта. Вот кто-то может сказать: "Олигархи вмешиваются, диктуют..." Он бизнесмен прежде всего. Умный бизнесмен и из интеллигентной семьи. И когда он увидел, что продукт приносит прибыль – и прибыль существенную, – он просто старался не мешать этому продукту. И мне, который этот продукт производил. Это было удивительно. [...] Я выкупил [газету], когда она стала убыточной. Виктор Пинчук как умный, рациональный, успешный олигарх сказал: "Нет, я вкладывать в убыточный проект не буду. Если хочешь – выкупай". Я выкупил убыточный проект. И тяну его. Потому что для меня это не проект – это жизнь", – рассказал Швец в интервью Гордону.

Журналист женат второй раз, он отец пятерых детей.