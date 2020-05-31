Интервью Гордона с Илларионовым. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с российским экономистом, бывшим советником президента РФ Владимира Путина, старшим научным сотрудником Института Катона в Вашингтоне Андреем Илларионовым выйдет сегодня в 18.00.

Гордон записал интервью с Илларионовым на этой неделе Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" выйдет интервью с бывшим советником президента РФ Владимира Путина, старшим научным сотрудником Института Катона в Вашингтоне Андреем Илларионовым. Об этом "ГОРДОН" сообщил основатель издания, журналист Дмитрий Гордон.

Интервью записывали 28 мая по Skype.

Во время записи программы говорили об интервью Гордона с бывшим главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным и экс-"прокурором" Крыма Натальей Поклонской и первом годе президентства Владимира Зеленского.

"Зеленский не хотел встречаться с доктором [Евгением] Комаровским, он не хочет встречаться с массой умнейших, талантливейших людей, ему год потребовался, чтобы пригласить [в команду экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили, а с господином [президентом РФ Владимиром] Путиным он все время хочет встретиться. Как это объяснить? Считают, что общаться с Путиным – аморально, неэстетично, это введение его в украинское инфопространство, это реклама терроризма и агрессии", – сказал Илларионов.

Трансляция интервью начнется в 18.00.

Илларионов окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). После окончания аспирантуры в 1987 году работал преподавателем на кафедре международной экономики ЛГУ.

В 1992 году пришел на государственную службу – работал заместителем директора Рабочего центра экономических реформ при правительстве РФ и руководителем группы анализа и планирования при председателе правительства.

В апреле 2000 года стал советником Путина по экономической политике. Подал в отставку в октябре 2005 года, обвинив руководство страны в движении к авторитаризму.

С 2006 года занимается общественной оппозиционной деятельностью. Выступает с критикой нынешнего руководства РФ.

Сейчас живет в США и работает в Институте Катона.