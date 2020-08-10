Интервью Гордона с Илларионовым. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с российским экономистом, бывшим советником президента РФ Владимира Путина, старшим научным сотрудником Института Катона в Вашингтоне Андреем Илларионовым выйдет сегодня вечером на YouTube-канале "Дмитрий Гордон".

Гордон записывает интервью с Илларионовым о ситуации в Беларуси Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com (архив)

Сегодня вечером на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" выйдет интервью с бывшим советником президента РФ Владимира Путина, старшим научным сотрудником Института Катона в Вашингтоне Андреем Илларионовым. Об этом основатель издания, журналист Дмитрий Гордон сообщил в видеообращении, опубликованном в YouTube.

Илларионов сейчас находится в Киеве. Гордон рассказал, что интервью будет опубликовано сегодня вечером. Основная тема беседы – выборы в Беларуси.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Илларионов окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). После окончания аспирантуры в 1987 году работал преподавателем на кафедре международной экономики ЛГУ.

В 1992 году пришел на государственную службу – работал заместителем директора Рабочего центра экономических реформ при правительстве РФ и руководителем группы анализа и планирования при председателе правительства.

В апреле 2000 года стал советником Путина по экономической политике. Подал в отставку в октябре 2005 года, обвинив руководство страны в движении к авторитаризму.

С 2006 года занимается общественной оппозиционной деятельностью. Выступает с критикой нынешнего руководства РФ.

Сейчас живет в США и работает в Институте Катона.