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Интервью Гордона с Петрулевичем. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с экс-главой управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях Александром Петрулевичем выйдет сегодня в 20.30 на YouTube-канале "Дмитрий Гордон".

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Гордон записал интервью с Петрулевичем вчера в Киеве
Гордон записал интервью с Петрулевичем вчера в Киеве
Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

Сегодня вечером на YouTube-канале основателя издания, журналиста Дмитрия Гордона выйдет интервью с экс-главой управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях генерал-майором Александром Петрулевичем. Об этом журналист сообщил изданию "ГОРДОН".

Интервью записывали вечером 15 марта. Беседа продолжалась полтора часа.

Во время интервью Петрулевич говорил о конфликте на Донбассе, ситуации в РФ и президенте этой страны Владимире Путине, президенте Турции Реджепе Эрдогане, падении стоимости нефти и коронавирусе.

Трансляция интервью начнется в 20.30 на канале "Дмитрий Гордон".

Петрулевич родился в 1962 году в Донецке. Работал на руководящих должностях в СБУ в Киеве (в управлении контрразведывательной защиты интересов государства в сфере энергетической безопасности и в департаменте контрразведывательной защиты экономики).

В 2005–2006 годах работал начальником управления Службы безопасности Украины в Донецкой области.

С 10 марта по 15 апреля 2014 года возглавлял управление СБУ в Луганской области. Как раз в этот момент в области начались пророссийские митинги и захват административных зданий.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Донбасс, нефть, Александр Петрулевич, война в Украине, война на Донбассе, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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