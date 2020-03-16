Интервью Гордона с Петрулевичем. Где и когда смотреть

Сегодня вечером на YouTube-канале основателя издания, журналиста Дмитрия Гордона выйдет интервью с экс-главой управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях генерал-майором Александром Петрулевичем. Об этом журналист сообщил изданию "ГОРДОН".

Интервью записывали вечером 15 марта. Беседа продолжалась полтора часа.

Во время интервью Петрулевич говорил о конфликте на Донбассе, ситуации в РФ и президенте этой страны Владимире Путине, президенте Турции Реджепе Эрдогане, падении стоимости нефти и коронавирусе.

Трансляция интервью начнется в 20.30 на канале "Дмитрий Гордон".

Петрулевич родился в 1962 году в Донецке. Работал на руководящих должностях в СБУ в Киеве (в управлении контрразведывательной защиты интересов государства в сфере энергетической безопасности и в департаменте контрразведывательной защиты экономики).

В 2005–2006 годах работал начальником управления Службы безопасности Украины в Донецкой области.

С 10 марта по 15 апреля 2014 года возглавлял управление СБУ в Луганской области. Как раз в этот момент в области начались пророссийские митинги и захват административных зданий.