Из мэрии Днепра "за девять минут" уволили 655 сотрудников

Увольняемым из мэрии Днепра людям, по возможности, будут представлены альтернативы трудоустройства, сообщил городской голова Борис Филатов.

Филатов: Принимаемые меры позволят городскому бюджету сэкономить десятки, если не сотни миллионов гривен Фото: Borys Filatov / Facebook

Из мэрии Днепра на внеочередной сессии городского совета 10 февраля уволили 655 сотрудников. Об этом в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.

"Уволили из мэрии 655 человек. Утвердили новую структуру. Сессия прошла за девять минут, включая два раза исполнение гимна. Спасибо депутатскому корпусу за подавляющую поддержку инициатив городского головы", – написал Филатов.

Сокращение штата он анонсировал еще 8 февраля.

"Я бы сразу хотел упредить разговоры, что "Филатов разогнал почти 700 дармоедов". Просто жизнь не стоит на месте, где-то мы объединяем коммунальные предприятия, где-то сокращаем лишний административный персонал, где-то убираем задвоенный функционал, а где-то заменяем перекладывание бумаг цифровыми технологиями. По каждому конкретному случаю территориальной общине будут даны все исчерпывающие пояснения", – сказал мэр.

По его словам, увольняемым людям, по возможности, будут представлены альтернативы трудоустройства, а также соблюдены их трудовые и социальные права.

"Принимаемые меры позволят городскому бюджету сэкономить десятки, если не сотни миллионов гривен, которые будут направлены на развитие городской инфраструктуры и сделают наш прекрасный город еще более комфортабельным и удобным для жизни", – резюмировал Филатов.