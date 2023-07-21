Кабмин дал старт массовому производству в Украине боеприпасов для БПЛА – Федоров

"Правительство дало старт массовому производству в Украине боеприпасов для БПЛА. Мы уже добились значительных результатов в количестве БПЛА отечественного производства на фронте. Но с их увеличением растет и потребность в боеприпасах", – заявил он.
Федоров отметил, что сейчас украинские военные часто используют самодельные конструкции, чтобы оборудовать дроны гранатами, минами и другими неспециализированными боеприпасами. По его словам, это не всегда надежно и эффективно.
"Теперь ситуация изменится. Правительство приняло фундаментальное постановление, которое на государственном уровне признает порядок производства, закупки и поставки боеприпасов в БПЛА. Частные компании смогут легально производить боеприпасы для дронов. А украинские воины получат качественные и инновационные решения. Это огромные способности для разработки и масштабирования технологических товаров", – заявил вице-премьер-министр.
Также постановление определяет порядок получения статуса изготовителя боеприпасов для БПЛА и устанавливает четкие требования компаниям по их производству.
С начала полномасштабной войны в Украине на фронте массово используются БПЛА.
В начале июля 2022 года фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.
По состоянию на 8 мая 2023 года в Украине сформировали восемь новых ударных рот БПЛА, сообщал Федоров.