Кабмин дал старт массовому производству в Украине боеприпасов для БПЛА – Федоров

"Правительство дало старт массовому производству в Украине боеприпасов для БПЛА. Мы уже добились значительных результатов в количестве БПЛА отечественного производства на фронте. Но с их увеличением растет и потребность в боеприпасах", – заявил он.

Федоров отметил, что сейчас украинские военные часто используют самодельные конструкции, чтобы оборудовать дроны гранатами, минами и другими неспециализированными боеприпасами. По его словам, это не всегда надежно и эффективно.

"Теперь ситуация изменится. Правительство приняло фундаментальное постановление, которое на государственном уровне признает порядок производства, закупки и поставки боеприпасов в БПЛА. Частные компании смогут легально производить боеприпасы для дронов. А украинские воины получат качественные и инновационные решения. Это огромные способности для разработки и масштабирования технологических товаров", – заявил вице-премьер-министр.

Также постановление определяет порядок получения статуса изготовителя боеприпасов для БПЛА и устанавливает четкие требования компаниям по их производству.