Кабмин одобрил инициативу по обучению безработных украинцев для IT-сферы

Обучение профинансирует Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы. Первым городом для эксперимента определен Киев.

Правительство одобрило постановление "О реализации в Киеве эксперимента по профессиональному обучению зарегистрированных безработных для нужд работодателей сферы информационных технологий". Безработные смогут бесплатно учиться IT-специальностей в частных IT-школах, сообщила пресс-служба Кабмина.

Эксперимент начали Министерство экономики совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и Государственным центром занятости. Его участниками являются работодатели с IT-бизнеса, профильные субъекты образовательной деятельности и зарегистрированные безработные, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"Теперь безработные могут получить квалификацию в IT-сфере и получить перспективную работу. При этом, во время обучения сохраняется выплата помощи по безработице", – отметил министр экономики Игорь Петрашко.

Для участия в эксперименте предусмотрен отбор учебных заведений. Они должны находиться в пределах Киева, проводить обучение в сфере консультирования по вопросам информатизации, или компьютерного программирования, иметь опыт образовательной деятельности не менее пяти лет и необходимую материально-техническую базу.

Кандидаты для прохождения обучения должны быть зарегистрированы в Киевском городском центре занятости. Срок обучения – до шести месяцев. Работодатель обязан трудоустроить безработного минимум на год с размером зарплаты не менее двух минимальных, установленных в Украине (с 1 января 2021 года она составляет 6 тыс. грн) .

В случае успеха, эксперимент планируется расширить и на другие города Украины, отметили в Минэкономики.

По данным Государственного центра занятости по состоянию на 1 января 2021 года на учете состояло 459 тыс. безработных. Половина из них – с высшим образованием, 30% – молодежи до 35 лет и 29% лиц в возрасте от 35 до 44 лет.

На учете Киевского городского центра занятости состояло более 30 тыс. безработных. Уровень безработицы в Киеве составляет 6,6%, сообщали 15 января в столичной службе занятости.