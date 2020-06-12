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Кабмин Украины назначил министру обороны седьмого заместителя. За 2019 год он задекларировал 13 тыс. грн дохода

Кабинет Министров Украины назначил заместителем министра обороны предпринимателя Игоря Халимона, который ранее был руководителем ООО "МХП-Безопасность" и ООО "Безопасность МХП".

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Кабмин назначил нового заместителя министра обороны на внеочередном заседании 12 июня
Кабмин назначил нового заместителя министра обороны на внеочередном заседании 12 июня
Фото: kmu.gov.ua

На внеочередном заседании 12 июня Кабинет Министров Украины назначил заместителем министра обороны предпринимателя Игоря Халимона, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Халимон прошел собеседование и спецпроверку.

Согласно данным госреестров, Халимон ранее был собственником и руководителем ООО "МХП-Безопасность" и ООО "Безопасность МХП".

В декларации, которую Халимон подал как кандидат на должность заместителя министра, указано, что в прошлом году он по основному месту работы в компании "МХП-Безопасность" получил 8113 грн зарплаты. Он также получил 5 тыс. грн в качестве дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав в ООО "Спецпостач компани" и 155 грн от компании "Киевстар".

У Халимона есть 50 биткоинов, $133 тыс. сбережений, которые хранит наличкой, еще 57 633 грн он разместил на банковском счету.

Он задекларировал дом и земельный участок в Винницкой области, которыми владеет с Сергеем Халимоном (предположительно, это отец), квартиру в Киеве, в которой проживает, но которая ему не принадлежит, и часы Urwerk и Breguet. У Халимона нет своей машины, он пользуется автомобилями Mercedes-Benz GLS 500 2016 года и Toyota Land Cruiser 2017 года, которые находятся в собственности других граждан.

У Халимона есть акции в компаниях Inary Inc (США) и Waisell FZE (ОАЭ). Также ему принадлежит 50% корпоративных прав в компании SKI Holding (Словакия) и 100% – в компании Insouciance (Чехия).

Таким образом, у министра обороны Андрея Тарана сейчас будет семь заместителей: кроме Халимона, это Иван Руснак (первый заместитель), Александр Полищук, Игорь Старобинский, Александр Миронюк, Анатолий Петренко и Юлий Гере. Таран возглавил министерство в марте 2020 года.

Теги: Кабинет Министров, правительство, декларация, Минобороны, Денис Шмыгаль, Александр Полищук, Кабмин, Игорь Халимон
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