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Кабмин Украины одобрил законопроекты о суде присяжных

Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде возложить на суд присяжных определение виновности или невиновности обвиняемого в уголовных процессах, где предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет или пожизненного заключения.

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Кабмин предлагает упростить порядок формирования списка присяжных
Кабмин предлагает упростить порядок формирования списка присяжных
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины на заседании 27 декабря одобрил два законопроекта, которые будут регулировать работу суда присяжных и сделают ее проще и эффективнее. Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

В частности, по его словам, предлагается возложить на суд присяжных определение виновности или невиновности обвиняемого в уголовных процессах, где предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет или пожизненного заключения. Прежде эта норма отсутствовала.

"Что еще меняем? Дела будут слушаться полтора месяца, а не полтора года, как сейчас; количество присяжных увеличиваем с трех до семи; количество судей, которые будут рассматривать дело, уменьшаем с двух до одного", – написал премьер.

Кабмин также предлагает упростить порядок формирования списка присяжных.

"Исключаем из процедуры его формирования местные советы, которые месяцами затягивали утверждение списков. Эти обязанности передаем непосредственно теруправлению Государственной судебной администрации", – отметил Гончарук.

Теги: Кабинет Министров, суды, Алексей Гончарук, суд присяжных
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