Кабмин Украины предложил определение террористической организации

"Организация признается террористической, если хотя бы один человек, который является ее членом или имеет другую связь с этой организацией, осуществляет террористическую деятельность, если эта деятельность охвачена умыслом хотя бы одного из организаторов или руководителей либо конечного бенефициарного владельца", – написал Гончаренко.
Согласно одобренным правительством изменениям, вести список организаций, признанных террористическими, будет Служба безопасности Украины. Кроме того, деятельность таких организаций на территории Украины запрещается.
За документ должна проголосовать Верховная Рада.
Согласно закону Украины "О борьбе с терроризмом", террористической организацией является устойчивое объединение трех и более лиц, созданное с целью осуществления террористической деятельности, в пределах которого осуществлено распределение функций, установлены определенные правила поведения, обязательные для этих лиц во время подготовки и совершения терактов.
Организация признается террористической, если хотя бы одно из ее структурных подразделений осуществляет террористическую деятельность с ведома хотя бы одного из руководителей (руководящих органов) всей организации.