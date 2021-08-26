Кабмин Украины предложил определение террористической организации

"Организация признается террористической, если хотя бы один человек, который является ее членом или имеет другую связь с этой организацией, осуществляет террористическую деятельность, если эта деятельность охвачена умыслом хотя бы одного из организаторов или руководителей либо конечного бенефициарного владельца", – написал Гончаренко.

Согласно одобренным правительством изменениям, вести список организаций, признанных террористическими, будет Служба безопасности Украины. Кроме того, деятельность таких организаций на территории Украины запрещается.

Скриншот: ГОНЧАРЕНКО / Telegram

Скриншот: ГОНЧАРЕНКО / Telegram

Скриншот: ГОНЧАРЕНКО / Telegram

За документ должна проголосовать Верховная Рада.