Кабмин Украины утвердил требования к автомобильному газу

Установление требований к качеству сжиженного газа для авто, коммунально-бытового и промышленного потребления соответствует "европейским подходам к защите потребителей и развитию конкуренции на рынке", подчеркнули в Кабмине.

В Кабмине заявили, что принятое постановление не позволит продавать газ для бытовых или промышленных целей под видом автомобильного топлива Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины на заседании 29 июля утвердил технический регламент о требованиях к сжиженному газу для автомобильного транспорта, коммунально-бытового потребления и промышленных целей, сообщает правительственный портал.

"С принятием технического регламента требования национальных стандартов к показателям качества сжиженного газа становятся обязательными. В то же время постановлением вводится обязательная оценка соответствия сжиженного газа, который вводится в обращение или предоставляется на рынке Украины, по процедуре, установленной законодательством, а также определяется орган государственного рыночного надзора в этой сфере. Установление требований к качеству соответствует европейским подходам к защите потребителей и развитию конкуренции на рынке", – сказано в сообщении.

В Кабмине заявили, что принятие решения "будет способствовать обеспечению рынка качественным сжиженным газом и предотвратит нецелевое применение газа коммунально-бытового и промышленных назначения для использования его в качестве топлива для авто".

Текст принятого постановления пока не опубликован.