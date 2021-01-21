Кабмин Украины уволил замминистра Немилостивого, у которого произошел конфликт с патрульными

В патрульной полиции заявили, что замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый толкал правоохранителей, "угрожал должностью" и дергал их за форменную одежду. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал поведение Немилостивого недопустимым.

Кабинет Министров на внеочередном заседании 21 января уволил замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, недопустимо. Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно уволили заместителя министра. Должность в Кабинете Министров Украины – это не привилегия, это прежде всего ответственность перед людьми и страной", – заявил глава правительства.

Заседание для рассмотрения увольнения Немилостивого премьер анонсировал после того, как стало известно о конфликте Немилостивого с патрульной полицией. Как сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины, недавно ночью патрульные остановили авто, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

"Инспекторы предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он отказался. Водитель сообщил инспекторам, что он заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, а также предъявил соответствующее удостоверение вместе с документами для управления транспортным средством. При рассмотрении административного дела за нарушение правил дорожного движения водитель подошел к патрульным, забросил в салон служебного автомобиля ключи от своего авто и сообщил, что он уходит с места. Патрульные скомандовали водителю оставаться на месте, однако тот не реагировал. Но начал угрожать должностью, толкать патрульных и дергать за форменную одежду", – говорится в сообщении.

Патрульные надели на него наручники. В отношении замминистра патрульные составили админпротокол по ч. 1 ст. 130 (вождение в состоянии опьянения), постановление за нарушение требований дорожного знака 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением", а также протокол об админзадержании. Материалы направили в суд.

"Фразы "я заместитель министра", "а вы знаете, кто мой дядя", "поговорите по телефону" и подобное никак не действуют на патрульную полицию. Существует буква закона – существует ответственность за нарушение!" – подчеркнули в полиции.

Как писал "Обозреватель", чиновник во время конфликта кричал: "Вы ох...рели! Руки убрал!" и "Я заместитель министра".

Немилостивый в комментарии к посту министра Олега Уруского просил у него прощения.

"Мое безответственное поведение недопустимо в цивилизованной стране, каковой является сегодняшняя Украина, и не должно вызывать в обществе недоверие к правительству и чиновникам. С уважением ко всем!" – написал он.

В 2007–2010 годах Немилостивый был первым замминистра, а в 2010–2011 – замминистра промышленной политики. Он также был народным депутатом 7-го созыва (2012–2014). Его назначили замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности в августе 2020 года.