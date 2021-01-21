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"Руки убрал! Я заместитель министра". У чиновника произошел конфликт с полицией. Шмыгаль заявил, что Кабмин рассмотрит его увольнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 21 января Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос об увольнении заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Накануне стало известно, что 30 декабря 2020-го у Немилостивого произошел конфликт с патрульной полицией.

Немилостивый был назначен замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности в августе 2020 года
Немилостивый был назначен замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности в августе 2020 года
Фото: Немілостівий Віталій / Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал на 21 января, внеочередное заседание правительства, на котором рассмотрят вопрос об увольнении заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Об этом он заявил на своей странице в Telegram.

"В четверг утром правительство собирается на внеочередное заседание. На повестке дня один вопрос – увольнение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый. Я уже не раз говорил, что в нашем правительстве нет неприкасаемых. Еще раз докажем эти слова действиями", – сообщил Шмыгаль.

Причины, почему готовится увольнение, Шмыгаль не сообщил.

Накануне стало известно, что 30 декабря 2020-го у Немилостивого произошел конфликт с патрульной полицией, видео инцидента опубликовал Обозреватель.

По информации издания, патрульные остановили машину чиновника из-за подозрения в нетрезвом вождении. Немилостивый отказался оформлять протокол, отдал ключи от автомобиля полиции и пытался уйти с места инцидента.

"Руки убрал! Я заместитель министра. Я рад, что вы фиксируете. Я пошел, а вы оформляйте", – отвечал он.

На предупреждение, что его задержат, чиновник сказал: "Пожалуйста". После перепалки началась короткая потасовка. Чиновник кричал: "Вы а...и! Руки убрал!".

Судя по кадрам, Немилостливого положили на землю и надели наручники.

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: obozrevatel.com

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруський комментируя ситуацию заявил, что "произошло ужасное событие, связанное с вопиющим нарушением правил дорожного движения и неподобающим поведением с представителями Национальной полиции Украины".

"Его поступок является неприемлемым и подрывающим авторитет представителя исполнительной власти в глазах украинского народа. Считаю, что такое безответственное поведение со стороны Немилостивого делает невозможным дальнейшее его пребывание на должности замминистра. Поэтому в ближайшее время мной и правительством будут приняты необходимые кадровые решения", – заявил Уруський.

https://www.facebook.com/oleguruskyi/posts/194468732378604

Немилостивый в ответ на публикацию министра написал, что приносит ему извинения.

"Мое безответственное поведение недопустимо в цивилизованной стране каковой является сегодняшняя Украина и не должна вызывать в обществе недоверие к правительству и чиновникам. С уважением ко всем", – написал он.

В 2007–2010 годах Немилостивый был первым замминистра, а в 2010–2011 – замминистра промышленной политики. Он также был народным депутатом 7-го созыва (2012–2014).

Его назначили замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности в августе 2020 года.

Теги: полиция, политика, Олег Уруский, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Кабмин
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