Шмыгаль убежден, что правительство в ближайшее время не поменяют

Вопросы о смене или частичных изменениях внутри правительства решает парламент и президент Украины, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Полная или частичная смена состава правительства Украины в ближайшее время не предвидится. Такое мнение выразил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина" 18 января.

Отвечая на вопрос, ожидает ли он в ближайшее время очередных кадровых перестановок в правительстве, Шмыгаль сказал: "Не думаю, что стоит говорить о смене правительства или изменениях внутри правительства". Премьер уверен, что такие вопросы решает парламент и президент страны.

"Относительно замены членов правительственной команды я всегда говорю о том, что по истечении времени все завершают свою каденцию на той или иной должности. Поэтому когда это время придет, мы об этом будем говорить. Сегодня об этом вести разговор некорректно", – добавил он.

Говоря об отношениях с оппозицией, глава Кабмина отметил, что у нее всегда стоит задача бороться за власть.

"Власть всегда находится и должна находиться под давлением оппозиции. В этом заключается принцип демократии. Конечно, это неудобно: иногда кажется, что это мешает эффективно работать. Но такая политическая составляющая привносит свою эволюционную составляющую в эффективное движение страны", – констатировал Шмыгаль.

В октябре прошлого года спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков допускал ротации в экономическом блоке Кабмина, но не отставку всего правительства под руководством Шмыгаля.

Верховная Рада Украины 4 марта прошлого года отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. После этого главой правительства назначили Шмыгаля. В тот же день Рада утвердила персональный состав Кабинета Министров Украины.