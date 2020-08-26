Кандидатом в мэры Днепра от "Слуги народа" стал депутат облсовета от "Европейской солидарности"

Главный врач Днепропетровской областной больницы, депутат Днепропетровского облсовета Сергей Рыженко номинирован на пост городского головы Днепра от партии "Слуга народа". Его представили на презентации стратегии развития региона, на которой присутствовал президент Владимир Зеленский.

Рыженко будет баллотироваться в мэры Фото: Юрій Скребець / Facebook

Партия "Слуга народа" назвала своего кандидата в мэры Днепра – им стал главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко. Об этом политсила сообщила 26 августа в Telegram.

Рыженко и других кандидатов от "Слуги народа" на местных выборах представили на презентации стратегии развития региона, на которой присутствовал президент Владимир Зеленский.

Кандидат представил свою команду, в которую вошли заместитель главврача больницы имени Мечникова Юрий Скребец, хирург Сергей Тымчук и другие, пишет LIGA.net.

Рыженко – экс-замминистра здравоохранения Украины; с 2011 года возглавляет областную больницу в Днепре. В 2015 году стал депутатом областного совета от Блока Петра Порошенко (сейчас фракция называется "Европейская солидарность").

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.