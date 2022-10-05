Казахстан ведет переговоры о смене украинского посла и вызвал посла РФ из-за слов Захаровой

По его словам, тональность заявлений Захаровой, которая назвала украинского дипломата "послом террористического режима" и потребовала объявить его персоной нон-грата, диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров.

Как отмечает казахстанская служба "Радио Свобода", министерство иностранных дел Казахстана также передало Украине "принципиальную позицию в отношении провокационного поведения Врублевского".

"В настоящее время в МИД Украины поступил запрос о назначении нового посла. Этот запрос находится на рассмотрении. У нас есть полное взаимопонимание с украинской стороной по этому вопросу, и все договоренности выполнены с обеих сторон", – отметил Смадияров.

Он добавил, что у посла Украины в Казахстане Врублевского "неблагоприятный статус" в стране, подчеркнув, что не планируется встреча с ним. Также Смадияров заявил, что Врублевский уйдет в отставку по требованию украинской стороны.