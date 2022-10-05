Казахстан ведет переговоры о смене украинского посла и вызвал посла РФ из-за слов Захаровой

По его словам, тональность заявлений Захаровой, которая назвала украинского дипломата "послом террористического режима" и потребовала объявить его персоной нон-грата, диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров.
Как отмечает казахстанская служба "Радио Свобода", министерство иностранных дел Казахстана также передало Украине "принципиальную позицию в отношении провокационного поведения Врублевского".
"В настоящее время в МИД Украины поступил запрос о назначении нового посла. Этот запрос находится на рассмотрении. У нас есть полное взаимопонимание с украинской стороной по этому вопросу, и все договоренности выполнены с обеих сторон", – отметил Смадияров.
Он добавил, что у посла Украины в Казахстане Врублевского "неблагоприятный статус" в стране, подчеркнув, что не планируется встреча с ним. Также Смадияров заявил, что Врублевский уйдет в отставку по требованию украинской стороны.
Скандал вокруг украинского посла в Казахстане разгорелся в августе. Врублевский в комментарии блогеру Диасу Кузаирову заявил, что "чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям". МИД Казахстана выразил протест Врублевскому.
На ситуацию отреагировала Захарова, назвав его "послом террористического режима". Также она сообщила, что посол Казахстана в России Ермек Кошербаев был приглашен в МИД России 4 октября из-за неувольнения Врублевского.