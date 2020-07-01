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"Каждый украинец в РФ воспринимается как враг, меня взяли в заложники". Рудьковский дал первое интервью после выхода из российской тюрьмы

Экс-министра транспорта Украины Украины Николая Рудьковского за участие в акции под российским посольством в Киеве в 2014 году в России приговорили к двум годам колонии. Он вышел на свободу досрочно и рассказал о причинах ареста и суда.

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14 июня 2014 года Рудьковский швырнул камень в сторону посольства РФ
14 июня 2014 года Рудьковский швырнул камень в сторону посольства РФ
Скриншот: radiosvoboda.org

Бывший министр транспорта Украины Николай Рудьковский, который полтора года провел под стражей в России по обвинению в нападении на посольство РФ в Киеве, заявил, что стал жертвой предательства, а судебный процесс над ним назвал беспределом. Первое интервью после выхода на свободу и возвращения в Украину экс-чиновник дал изданию "Цензор.НЕТ".

"Я поверил человеку, которого знал давно, до войны. Это была моя очень большая ошибка. Отношения Украины с Россией изменились навсегда, каждый украинец там воспринимается как враг. Так что могу сказать одно – с чем бы вы ни столкнулись в жизни, кто бы и о чем вас ни просил, не нужно ехать в Россию. Там вы никто", – сказал Рудьковский.

Он напомнил, что его осудили по ст. 360 Уголовного кодекса РФ (нападение на служебные помещения посольств), причем за действия на территории Украины, которые по украинским законам преступлением не являются.

"Я был неподсуден, меня просто захватили в заложники. Я говорил об этом на суде. Участников демонстрации под российским посольством детально зафиксировали российские спецслужбы, в РФ открыто уголовное дело, и любой, кто проходит по этому делу, будет у них задержан", – предупредил бывший министр.

По его словам, следствие представило на суде записи камер наблюдения российского посольства, а также видеосъемку агентов, которые находились среди митингующих во время акции 14 июня 2014 года.

"Они были среди нас в толпе, чтобы вычислить всех участников. Записали не только меня, а большинство людей. По моему делу в РФ проходят десятки украинцев – Назаренко, Романцов, многие другие имена, которых идентифицировали, и в случае, если россияне до них дотянутся у себя или в тех странах, где работает экстрадиция в РФ, они также будут схвачены. По той фабуле обвинения, которое было выдвинуто против меня, потенциально всех, кто присутствует на любом украинском митинге, могут осудить в РФ по российским уголовным статьям", – считает Рудьковский.

Он рассказал, что вышел на свободу досрочно благодаря "политическим инициативам" президента Украины Владимира Зеленского. Экс-министр поблагодарил украинских дипломатов за поддержку и постоянные посещения.

Рудьковского задержали в Москве 28 сентября 2018 года. Он находился в розыске за нападение на российское посольство в Киеве во время акции протеста в день крушения украинского военного самолета Ил-76 в Луганске. По версии российских следователей, 14 июня 2014 года Рудьковский, являясь народным депутатом, совместно с неустановленными лицами из числа активистов "Правого сектора", чья деятельность запрещена на территории РФ, принял участие в агрессивных действиях перед зданием дипломатического учреждения.

9 декабря 2019 года Мосгорсуд приговорил украинца к двум годам колонии.

Должность министра транспорта и связи Украины Рудьковский занимал в 2006–2007 годах.

Теги: Россия, Киев, Николай Рудьковский, Москва, тюрьма, заложники, посольство РФ, приговор, спецслужбы, акции протеста
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