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Ключевого фигуранта дела 2 мая в Одессе Фучеджи приговорили к 15 годам тюрьмы заочно

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Фучеджи назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы и лишения звания полковника
Фучеджи назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы и лишения звания полковника
Фото: dumskaya.net

Приморский суд Одессы 18 апреля заочно огласил приговор бывшему заместителю руководителя областной милиции Дмитрию Фучеджи, который фигурировал в деле событий 2 мая. Об этом сообщил глава ОО "Зеленый лист" Владислав Балинский.

Фучеджи судили в его отсутствие по обвинениям в организации массовых беспорядков, злоупотреблении служебным положением, что привело к трагическим последствиям; в пособничестве в захвате зданий госорганов и вмешательстве в деятельность других работников правоохранительных органов. 

Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы и лишения звания полковника.

Как отмечает Балинский, это первый приговор, вынесенный в отношении сотрудников правоохранительных органов, относительно их бездействия и содействия "Антимайдану" до, во время и после событий 2 мая.

https://www.facebook.com/balinskyy.vladislav/videos/780949270311083/

Контекст:

Госбюро расследований в 2022 году установило, что Фучеджи руководил представителями "Антимайдана", которые 2 мая 2014 года в центральной части города Одессы устроили массовые беспорядки, совершали насилие, погромы, уничтожали имущество. 

В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов в Одессе погибло 48 человек, более 200 получили ранения. События 2 мая активно использовались российской пропагандой для нагнетания антиукраинских настроений.

Кроме того, 4 мая 2014 года из-за умышленной бездеятельности Фучеджи, которого после беспорядков в городе назначили и. о. начальника ГУ МВД Украины в Одесской области, антимайдановцы захватили здание управления милиции и освободили 63 своих сторонников. При этом Фучеджи отдал устный приказ открыть камеры и освободить задержанных.

По данным следствия в мае 2014 года Фучеджи бежал в непризнанное Приднестровье, откуда переехал на постоянное место жительства в РФ. В 2017 году получил российское гражданство.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, МВД, Украина, Одесса, Антимайдан, беспорядки, Дмитрий Фучеджи, приговор, дело 2 мая, тюрьмы
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