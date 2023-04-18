Ключевого фигуранта дела 2 мая в Одессе Фучеджи приговорили к 15 годам тюрьмы заочно

Фучеджи назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы и лишения звания полковника Фото: dumskaya.net

Фучеджи судили в его отсутствие по обвинениям в организации массовых беспорядков, злоупотреблении служебным положением, что привело к трагическим последствиям; в пособничестве в захвате зданий госорганов и вмешательстве в деятельность других работников правоохранительных органов.

Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы и лишения звания полковника.

Как отмечает Балинский, это первый приговор, вынесенный в отношении сотрудников правоохранительных органов, относительно их бездействия и содействия "Антимайдану" до, во время и после событий 2 мая.