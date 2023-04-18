Ключевого фигуранта дела 2 мая в Одессе Фучеджи приговорили к 15 годам тюрьмы заочно

Фучеджи судили в его отсутствие по обвинениям в организации массовых беспорядков, злоупотреблении служебным положением, что привело к трагическим последствиям; в пособничестве в захвате зданий госорганов и вмешательстве в деятельность других работников правоохранительных органов.
Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы и лишения звания полковника.
Как отмечает Балинский, это первый приговор, вынесенный в отношении сотрудников правоохранительных органов, относительно их бездействия и содействия "Антимайдану" до, во время и после событий 2 мая.
Госбюро расследований в 2022 году установило, что Фучеджи руководил представителями "Антимайдана", которые 2 мая 2014 года в центральной части города Одессы устроили массовые беспорядки, совершали насилие, погромы, уничтожали имущество.
В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов в Одессе погибло 48 человек, более 200 получили ранения. События 2 мая активно использовались российской пропагандой для нагнетания антиукраинских настроений.
Кроме того, 4 мая 2014 года из-за умышленной бездеятельности Фучеджи, которого после беспорядков в городе назначили и. о. начальника ГУ МВД Украины в Одесской области, антимайдановцы захватили здание управления милиции и освободили 63 своих сторонников. При этом Фучеджи отдал устный приказ открыть камеры и освободить задержанных.
По данным следствия в мае 2014 года Фучеджи бежал в непризнанное Приднестровье, откуда переехал на постоянное место жительства в РФ. В 2017 году получил российское гражданство.